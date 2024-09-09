"Розриваюся на частини": чоловік, який виграв у лотерею мільйони, втратив віру в людей

Переможець лотереї подарував по два мільйони мамі та сестрі, а ще один мільйон відклав для близьких друзів. Однак цього виявилося недостатньо.

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Чоловік, який виграв у лотерею десятки мільйонів, розповів, як це змінило його життя. Однак не всі зміни були позитивними. Про це він написав на популярному форумі Reddit.

Одразу після перемоги в лотереї чоловік вирішив звільнитися з роботи й почав інвестувати свої мільйони.

"Ми з партнером вклали половину виграшу в нерухомість (одну там, де ми зараз живемо, а іншу — в місті, де я виріс)", — написав користувач із ніком OpulentWords.

Бажаючи поділитися своїм багатством, він подарував мамі та сестрі по два мільйони, а ще один мільйон відклав для близьких друзів, яким він хотів допомогти. Але хоча гроші принесли йому фінансову свободу, він каже, що це "напружує його", оскільки його сім'я хоче від нього все більше і більше.

"Відтоді як ми звільнилися з роботи, на нашому спільному банківському рахунку лежить мільйон на оплату податків на нерухомість і витрат на проживання. Решта мільйонів лежать на високоприбутковому ощадному рахунку, і ми зможемо жити на відсотки до кінця життя (це скромніша сума, ніж ви думаєте), не торкаючись початкового виграшу. Ми хочемо, щоб початковий виграш дістався нашим майбутнім дітям. Наш фінансовий консультант чудово справляється з цим завданням. Проблема в тому, що моя сестра і мама вважають нас егоїстами, якщо ми не дали їм більше грошей. Вони просять купити для сім'ї будинок на пляжі на додачу до тих грошей, які ми дали, але ми, чесно кажучи, не хочемо цього робити", — зазначив чоловік.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

Чоловік додав, що рідні постійно просять у нього грошей і це викликає сильне занепокоєння.

"Я просто розриваюся на частини й тепер розумію, чому кажуть, що більше грошей — більше проблем. Я не хочу продовжувати відчувати себе банкоматом сім'ї. Я чув, як вони говорили, що я скупувата, і це дуже прикро. Від мене також очікують, що я платитиму за всі вечері, і це нормально. Але я не розумію, чому виграш грошей змушує людей ставитися до тебе так, а не інакше, як до того, хто успадкував їх від родини? Усі вважають, що мають право на гроші моєї коханої й мене", — сказав він.

Багато користувачів форуму вирішили підтримати чоловіка в коментарях:

"Я думаю, що два мільйони на кожного — це більш ніж достатньо і, ймовірно, занадто багато. Вам доведеться або припинити це і встановити жорсткі межі, або переїхати і змінити номер. Якщо ви цього не зробите, це ніколи не припиниться";

"Ви виграли в лотерею, тому ви можете вибирати, куди це приведе. Ви вирішили дати кожному з них по два мільйони, що вже багато. А тепер вони вимагають від вас ще більше і називають вас егоїстом?";

"Скажіть їм, що якщо вони хочуть сімейний будинок на пляжі, то можуть купити його на ті гроші, які ви їм уже дали. Що стосується далеких родичів, ввічливо повідомте їм, що якби вони коли-небудь справді відчайдушно потребували грошей, ви б, звісно, допомогли їм, але поза цією ситуацією гроші призначені для вас і вашого майбутнього, а не для них".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік тричі виграв у лотерею і став мільйонером. Террі Сплаун став справжньою знаменитістю серед гравців у лотерею. Чоловік виграв три рази всього за чотири роки.

Також стало відомо, що чоловікові не вистачило цифри, щоб зірвати джекпот, але він виграв його наступного дня. Щасливий переможець лотереї думав, що виграв 1 долар, але насправді він став володарем головного призу.