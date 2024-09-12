"Заробіток грошей уві сні": мільйонер поділився своїми п'ятьма секретами успіху (фото)

Мільйонер Джеймс Дулі охоче ділиться своїми знаннями з іншими бізнесменами. Він виокремлює 5 ключових сфер, на яких слід зосередитися молодим підприємцям.

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Британський підприємець Джеймс Дулі зі статками у 20 мільйонів фунтів стерлінгів ділиться п'ятьма секретами "заробляння грошей уві сні". Про це пише The Mirror.

Успішний бізнесмен розкрив п'ять найважливіших стратегій для власників бізнесу, які прагнуть збільшити свій прибуток. Джеймс Дулі, з десятирічним досвідом роботи в галузі пошукової оптимізації (SEO), починав усього з 10 000 фунтів стерлінгів і завдяки своїм умінням працювати в інтернеті збільшив свої статки до 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

Будучи засновником PromoSEO, Джеймс охоче ділиться своїми знаннями з британськими бізнесменами. Він виділяє п'ять ключових галузей, на яких слід зосередитися компаніям, щоб процвітати в сучасному конкурентному цифровому світі.

"Занадто багато людей бояться і ведуть бізнес тільки у своїй зоні комфорту. Люди не розширюють межі, бо бояться провалу. Успіх в Інтернеті дозволив мені подорожувати світом, мати вільний час і працювати з будь-якого місця. Він дає змогу заробляти гроші уві сні", — зазначив Джеймс

Мільйонер Джеймс Дулі охоче ділиться своїми знаннями з іншими бізнесменами Фото: Jam Press

Ось п'ять стратегій, які, на думку бізнесмена, необхідно освоїти для досягнення стабільних результатів:

Органічне SEO

Оптимізація контенту вашого сайту під релевантні ключові слова може залучити цільовий трафік з пошукових систем. Такий підхід не тільки зміцнює довіру й авторитет, а й призводить до підвищення конверсії. Крім того, органічне SEO дає довгострокові переваги та економічно ефективні результати, що робить його надійною стратегією для стабільного залучення клієнтів.

Google PPC AdWords

Ця ефективна маркетингова стратегія дає змогу генерувати ліди, які конвертуються в замовлення. Орієнтуючись на конкретні ключові слова та демографічні групи у Великій Британії, компанії можуть миттєво зв'язатися з потенційними клієнтами. Рекламні оголошення PPC забезпечують негайну видимість і вимірювані результати, а точний контроль бюджету гарантує економічно ефективне створення потенційних клієнтів.

Маркетинг у соціальних мережах

Визначення того, де ваші потенційні клієнти проводять час в Інтернеті, дає змогу ефективно адаптувати стратегію роботи з соціальними мережами. Такі платформи, як Facebook, LinkedIn та Instagram, пропонують варіанти цільової реклами та аналітику для уточнення кампаній. Це сприяє прямій взаємодії, вибудовуванню відносин, які можуть конвертуватися в ліди.

Виробництво відео

Завдяки стрімкому зростанню споживання відеоконтенту використання таких платформ, як YouTube — зараз це друга за величиною пошукова система — може значно підвищити вашу впізнаваність. Зростаюча популярність відеороликів на Instagram і TikTok також відкриває нові можливості для залучення.

Ретаргетингові кампанії

Забезпечення того, щоб ваш бренд залишався в пам'яті потенційних клієнтів, має життєво важливе значення. Використовуючи такі інструменти, як Facebook Pixel та інші стратегії ремаркетингу, компанії можуть відстежувати відвідувачів і показувати їм адаптовану рекламу по всій мережі. Такий повторний вплив дуже важливий, оскільки потенційним клієнтам часто потрібно кілька взаємодій, перш ніж вони приймуть рішення.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, купивши номерний знак для своєї машини за 120 фунтів стерлінгів. Род Шилдс розповів свою історію про те, як став мультимільйонером, займаючись купівлею і продажем автомобільних номерних знаків як хобі.

Також стало відомо, що чоловік, який виграв у лотерею мільйони, втратив віру в людей. Переможець лотереї подарував по два мільйони мамі та сестрі, а ще один мільйон відклав для близьких друзів. Однак цього виявилося недостатньо.