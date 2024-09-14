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Чоловік розповів про те, як супермаркети змушують людей купувати більше (відео)

Супермаркет, магазин, торговий центр, похід за покупками, пастка супермаркетів, ціни на продукти, овочі та фрукти, як правильно робити покупки
Фото: Getty Images | Ілюстративне фото

Іноді похід за покупками може стати проблемою, адже часто люди виходять з безліччю непотрібних речей. Один чоловік нагадав, чому ми часто робимо покупки без очевидних причин.

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Користувач TikTok з ніком sabrisuby розкрив "шість пасток", які, за його словами, змушують покупців купувати більше, ніж вони планують. Про це він розповів в одному зі своїх відео.

"Шість хитрощів, які використовують супермаркети, щоб змусити вас купувати більше", — підписав чоловік свій ролик.

Відео починається з того, що покупець вирушає в подорож місцевим супермаркетом і розкриває приховану правду.

"Ось огидні секрети, які супермаркети приховують від вас. Ви коли-небудь замислювалися, чому фрукти й овочі зустрічають вас біля входу? Це психологічний прийом, який запускає ефект "здоров'я-гало", змушуючи вас заповнити кошик. Ви коли-небудь помічали, чому вони ставлять молоко і яйця наприкінці, змушуючи вас іти через проходи з привабливою нездоровою їжею, і в підсумку ви робите незаплановані покупки. За останні десятиліття візки для покупок збільшилися втричі, а товари з високою ціною знаходяться на рівні очей покупця", — говорить він.

Чоловік також стверджує, що найдешевші речі зазвичай розташовуються внизу, поза увагою.

"Каса — це справжнісінька пастка, вони використовують вашу втому від ухвалення рішень і змушують вас дивитися на шоколадні батончики, божевілля, правда?" — додав він.

Після того як він виклав відео в TikTok, воно набрало тисячі вподобань і безліч коментарів.

"Ах, ось як вони це роблять...", "Цікаво", "Та вони вже багато років зламують систему", "Ми дізналися про це в 1993 році", "Це не нова інформація і не якийсь великий секрет. Не все є змовою", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка дізналася, що дитяча "одержимість" чоловіка може коштувати цілий статок. Маделін Брайс розповіла, що колекція карток з покемонами її чоловіка Хуана може коштувати від 3 до 4 тисяч фунтів стерлінгів. Жінка навіть не підозрювала, що в їхньому будинку зберігається "золота жила".

Також стало відомо, що мільйонер поділився своїми п'ятьма секретами успіху. Джеймс Дулі охоче ділиться знаннями з іншими бізнесменами. Він виокремлює 5 ключових галузей, на яких слід зосередитися молодим підприємцям.