Чоловік розповів про те, як супермаркети змушують людей купувати більше (відео)

Іноді похід за покупками може стати проблемою, адже часто люди виходять з безліччю непотрібних речей. Один чоловік нагадав, чому ми часто робимо покупки без очевидних причин.

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Користувач TikTok з ніком sabrisuby розкрив "шість пасток", які, за його словами, змушують покупців купувати більше, ніж вони планують. Про це він розповів в одному зі своїх відео.

"Шість хитрощів, які використовують супермаркети, щоб змусити вас купувати більше", — підписав чоловік свій ролик.

Відео починається з того, що покупець вирушає в подорож місцевим супермаркетом і розкриває приховану правду.

"Ось огидні секрети, які супермаркети приховують від вас. Ви коли-небудь замислювалися, чому фрукти й овочі зустрічають вас біля входу? Це психологічний прийом, який запускає ефект "здоров'я-гало", змушуючи вас заповнити кошик. Ви коли-небудь помічали, чому вони ставлять молоко і яйця наприкінці, змушуючи вас іти через проходи з привабливою нездоровою їжею, і в підсумку ви робите незаплановані покупки. За останні десятиліття візки для покупок збільшилися втричі, а товари з високою ціною знаходяться на рівні очей покупця", — говорить він.

Чоловік також стверджує, що найдешевші речі зазвичай розташовуються внизу, поза увагою.

"Каса — це справжнісінька пастка, вони використовують вашу втому від ухвалення рішень і змушують вас дивитися на шоколадні батончики, божевілля, правда?" — додав він.

Після того як він виклав відео в TikTok, воно набрало тисячі вподобань і безліч коментарів.

"Ах, ось як вони це роблять...", "Цікаво", "Та вони вже багато років зламують систему", "Ми дізналися про це в 1993 році", "Це не нова інформація і не якийсь великий секрет. Не все є змовою", — писали вони.

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