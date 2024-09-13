Жінка дізналася, що дитяча "одержимість" чоловіка може коштувати цілий статок (відео)

Маделін Брайс розповіла, що колекція карток із покемонами її чоловіка Хуана може коштувати від 3 до 4 тисяч фунтів стерлінгів. Жінка навіть не підозрювала, що в їхньому будинку зберігається "золота жила".

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31-річна Маделін Брайс із Канзас-Сіті (штат Міссурі, США) не підозрювала, що її чоловік 29-річний Хуан Пардо зберігає рідкісні картки із зображенням покемонів, які можуть коштувати серйозних грошей. Про це жінка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Жінка навіть не здогадувалася, що в їхньому будинку знаходиться "золота жила".

Хуан Пардо почав збирати картки із зображенням покемонів у п'ятирічному віці, коли захопився популярним телешоу. Зараз він може похвалитися колекцією з 1 500 карток, які дбайливо зберігаються в ламінованій книзі. За допомогою програми чоловік відсканував перші 670 карток, які оцінюються приблизно в 1,5 тисячі фунтів стерлінгів. Він вважає, що вся його колекція може коштувати від 3 до 4 тисяч фунтів стерлінгів.

"Я знала, що він фанат покемонів. Але я була вражена, коли він розповів мені, скільки вони коштують", — сказала Маделін.

Хуан Пардо почав збирати картки із зображенням покемонів у п'ятирічному віці Фото: TikTok

Багато карток були куплені мамою Хуана в Walmart за ціною близько 20 фунтів стерлінгів за коробку. Хлопець, який регулярно грав у карткову гру "Покемон", перестав захоплюватися нею після вступу до університету, але його мати вирішила не полишати незвичайне хобі.

"Це моя колекція, але в основному вона належить їй. Я був у повному шоці, коли зрозумів, скільки вони коштують. Я думав, що це всього лише кілька сотень доларів", — зазначив Хуан.

Найціннішою карткою є Reverse Holo Charmander, вартість якої наразі становить 175 фунтів стерлінгів. Попри потенційне багатство, Хуан не планує продавати свій скарб дитинства найближчим часом.

Раніше Фокус повідомляв, що пара помітила моторошну маску у своєму підвалі і тільки потім дізналася про її страшну історію. Жінка розповіла про незвичайну знахідку. За її словами, вона належала людині, яка жила в їхньому будинку до її хлопця і в нього був рак.

Також стало відомо, що жінка зустрілася з родичами після того, як отримала 121-річну листівку. Гелен Робертс, яка займалася пошуком свого родоводу в інтернеті, отримала повідомлення від брата свого діда на ім'я Еварт. Послання допомогло жінці відшукати родичів, про яких вона не знала.