Женщина узнала, что детская "одержимость" мужа может стоить целое состояние (видео)

Маделин Брайс рассказала, что коллекция карточек с покемонами ее мужа Хуана может стоить от 3 до 4 тысяч фунтов стерлингов. Женщина даже не подозревала, что в их доме хранится "золотая жила".

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31-летняя Маделин Брайс из Канзас-Сити (штат Миссури, США) не подозревала, что ее муж 29-летний Хуан Пардо хранит редкие карточки с изображением покемонов, которые могут стоить серьезных денег. Об этом женщина рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Женщина даже не догадывалась, что в их доме находится "золотая жила".

Хуан Пардо начал собирать карточки с изображением покемонов в пятилетнем возрасте, когда увлекся популярным телешоу. Сейчас он может похвастаться коллекцией из 1 500 карточек, которые бережно хранятся в ламинированной книге. С помощью приложения мужчина отсканировал первые 670 карточек, которые оцениваются примерно в 1,5 тысячи фунтов стерлингов. Он считает, что вся его коллекция может стоить от 3 до 4 тысяч фунтов стерлингов.

"Я знала, что он фанат покемонов. Но я была потрясена, когда он рассказал мне, сколько они стоят", — сказала Маделин.

Хуан Пардо начал собирать карточки с изображением покемонов в пятилетнем возрасте Фото: TikTok

Многие карточки были куплены мамой Хуана в Walmart по цене около 20 фунтов стерлингов за коробку. Парень, который регулярно играл в карточную игру "Покемон", перестал увлекаться ею после поступления в университет, но его мать решила не бросать необычное хобби.

"Это моя коллекция, но в основном она принадлежит ей. Я был в полном шоке, когда понял, сколько они стоят. Я думал, что это всего лишь несколько сотен долларов", — отметил Хуан.

Самой ценной карточкой является Reverse Holo Charmander, стоимость которой в настоящее время составляет 175 фунтов стерлингов. Несмотря на потенциальное богатство, Хуан не планирует продавать свое сокровище детства в ближайшее время.

Ранее Фокус сообщал, что пара заметила жуткую маску в своем подвале и только потом узнала об ее пугающей истории. Женщина рассказала о необычной находке. По ее словам, она принадлежала человеку, который жил в их доме до ее парня и у него был рак.

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