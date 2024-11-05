Менеджер супермаркета со стажем назвал типы покупателей, которых ненавидит весь персонал

За свою многолетнюю карьеру Ник попробовал себя в разных профессиональных ролях — от обычного сотрудника торгового зала до директора.

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Ник, менеджер супермаркета с 21-летним стажем, раскрыл типы покупателей, которых ненавидит весь персонал. Своим опытом британец поделился в одном из эпизодов подкаста Джо Марлера "Вещи, которые делают люди". Об этом пишет издание The Sun.

За свою многолетнюю карьеру Ник работал во многих супермаркетах, в частности Aldi и Lidl, а также попробовал себя в разных профессиональных ролях — от обычного сотрудника торгового зала до директора.

"Я начал работать, когда получил аттестат о полном общем среднем образовании. Нужны были деньги, чтобы встречаться с друзьями. Сначала это был неполный рабочий день, но потом перешел на полную ставку и понемногу продвигался по карьерной лестнице. Увольняясь с работы через 16 лет, был уже директором магазина", — делится герой подкаста.

Мужчина выделяет несколько типов клиентов, которых ненавидит весь персонал. На первом месте, по его наблюдениям, — воры.

"В больших супермаркетах меньше охранников, есть много тайников, где не установлены камеры, поэтому люди заходят туда и воруют продукты. Профессионалы знают, как незаметно снять магнитные ленты", — объясняет он.

Ник — менеджер супермаркета Фото: TikTok/@thingspeoplepod

Кроме того, по словам Ника, работники супермаркетов не терпят "тяжелых" клиентов, которые грубят, кричат и ведут себя агрессивно. К тому же в черном списке клиенты, участвующие в пьяных вечеринках.

"Когда работал ночным менеджером, то четверг и пятницу мы называли "бойцовской ночью", потому что каждый раз в магазине начиналась драка из-за выпивших людей", — говорит британец.

Следующая категория проблемных людей — это те, кто медленно складывает в пакет свои покупки. По словам Ника, сотрудники получают выговоры за то, что не работают достаточно быстро. Вместо того чтобы тратить время на упаковку у кассы, он просит переходить к специальной лавке.

В конце концов, последние в списке "стервятники", которые охотятся за так называемыми "желтыми ценниками".

"Как правило, это каждый раз одни и те же люди. Они подходят к двойной двери, выталкивают тележку и разгребают все, что видят. Были даже драки, это смешно", — резюмирует Ник.

Менеджера раздражают покупатели, которые охотятся за "желтыми ценниками" Фото: TikTok/@thingspeoplepod

Напомним, ранее Фокус писал, что 35-летняя Мария Джонс из Великобритании была шокирована количеством людей, которые едва не дрались, чтобы получить акционные товары за 5 пенсов в местном супермаркете. По ее словам, покупатели набросились на тележку с уцененными продуктами, как только она появилась в магазине.

Также мы рассказывали о женщине, которая пришла за покупками в один из самых дорогих супермаркетов мира и обнаружила, что не может позволить себе даже коробку ягод.