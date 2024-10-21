"Это очень печально": люди едва не разнесли супермаркет, чтобы выхватить акционные продукты (фото)

50-летний Эл Бейкер признался, что "охотится" на акции и товары с желтыми стикерами, чтобы прокормить свою семью. Недавно он потерял свой бизнес и не может свести концы с концами.

Related video

35-летняя Мария Джонс из Великобритании была шокирована количеством людей, которые едва не дрались, чтобы получить акционные товары за 5 пенсов в местном супермаркете. По ее словам, покупатели набросились на тележку с уцененными продуктами, как только она появилась в магазине. Подробнее об этом случае женщина рассказала в TikTok.

Как выяснилось, ежедневно между 17:30 и 18:00 работники магазина выставляют тележки с товарами по сниженным ценам. Например, в отделах хлебобулочных изделий, бакалеи и мяса продаются товары, у которых есть видимые повреждения или заканчивается срок годности.

"Это очень грустно видеть. Покупатели едва не дрались за уцененные продукты. Обычно в разных частях магазина выстраиваются очереди. Не хочу кого-то пристыдить, а наоборот обращаю внимание на кризис стоимости жизни в Великобритании", — отметила Джонс.

Пользователи сети в разделе комментариев начали высказывать свои мнения относительно увиденного на видео. Многие начали критиковать ценообразование и рост инфляции.

"Молодец, ты сэкономил 30 пенсов. Завтра оно уже будет неактуальным";

"Каждый день в одно и то же время";

"Иллюстрация кризиса стоимости жизни";

"Это происходит в каждом магазине этой сети в 17:00 и 18:00. Там всегда одни и те же люди".

Среди прочего журналисты издания The Mirror рассказали историю 50-летнего Эла Бейкера из Олдершота (Гемпшир, Великобритания), который оказался на грани выживания после того, как обанкротился его бизнес по импорту продуктов.

"У меня не было денег, в кармане только копейки. Я полагался на акции и товары с желтыми стикерами, чтобы прокормить свою семью. Если бы не эти скидки, то я действительно не знаю, что бы мы делали", — рассказывает расстроенный мужчина.

Напомним, ранее Фокус писал, что какаду по кличке Микки около четырех недель назад попал в ловушку в супермаркете Coles, что на площади Макартура в Кэмпбелтауне (Новый Южный Уэльс, Австралия). Сотрудники заведения тщетно пытались поймать незваного гостя, который влетел в торговый зал через грузовой док. Однако применить более жесткие методы отлова не могли из-за ограничений, прописанных в законе.

Также мы рассказывали о женщине, которая пришла за покупками в один из самых дорогих супермаркетов мира и обнаружила, что не может позволить себе даже коробку ягод.