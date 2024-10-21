"Це дуже сумно": люди ледь не рознесли супермаркет, щоб вихопити акційні продукти (фото)

50-річний Ел Бейкер зізнався, що "полює" на акції та товари з жовтими стікерами, щоб прогодувати свою сім'ю. Нещодавно він втратив свій бізнес й не може звести кінці з кінцями.

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35-річна Марія Джонс з Великої Британії була шокована кількістю людей, які ледь не бились, аби отримати акційні товари за 5 пенсів у місцевому супермаркеті. За її словами, покупці накинулися на візок з уціненими продуктами, щойно він з'явився у магазині. Детальніше про цей випадок жінка розповіла у TikTok.

Як з’ясувалося, щодня між 17:30 та 18:00 працівники магазину виставляють візки з товарами за зниженими цінами. Наприклад, у відділах хлібобулочних виробів, бакалії та м'яса продаються товари, у яких є видимі пошкодження або закінчується термін придатності.

"Це дуже сумно бачити. Покупці ледь не билися за уцінені продукти. Зазвичай у різних частинах магазину вишиковуються черги. Не хочу когось присоромити, а навпаки звертаю увагу на кризу вартості життя у Великій Британії", — зазначила Джонс.

Користувачі мережі у розділі коментарів почали висловлювати свої думки щодо побаченого на фото. Багато хто почав критикувати ціноутворення та зростання інфляції.

"Молодець, ти заощадив 30 пенсів. Завтра воно вже буде неактуальним";

"Щодня в один і той же час";

"Ілюстрація кризи вартості життя";

"Це відбувається в кожному магазині цієї мережі о 17:00 та 18:00. Там завжди одні й ті ж люди".

Серед іншого журналісти видання The Mirror розказали історію 50-річного Ела Бейкера з Олдершота (Гемпшир, Велика Британія), який опинився на межі виживання після того, як збанкрутував його бізнес з імпорту продуктів.

"У мене не було грошей, в кишені лише копійки. Я покладався на акції та товари з жовтими стікерами, щоб прогодувати свою сім'ю. Якби не ці знижки, то я й справді не знаю, що б ми робили", — розповідає засмучений чоловік.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що какаду на прізвисько Міккі близько чотирьох тижнів тому потрапив у пастку в супермаркеті Coles, що на площі Макартура в Кемпбелтауні (Новий Південний Уельс, Австралія). Співробітники закладу марно намагалися спіймати незваного гостя, який влетів у торговий зал через вантажний док. Однак застосувати жорсткіші методи вилову не могли через обмеження, прописані у законі.

Також ми розповідали про жінку, яка прийшла на закупи до одного з найдорожчих супермаркетів світу і виявила, що не може дозволити собі навіть коробку ягід.