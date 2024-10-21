Птах чотири тижні жив у супермаркеті: вигнати його звідти силою забороняє закон (фото)

Персонал магазину Coles в Австралії намагався знайти баланс між захистом тварини та дотриманням стандартів безпеки харчових продуктів.

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Какаду на прізвисько Міккі близько чотирьох тижнів тому потрапив у пастку в супермаркеті Coles, що на площі Макартура в Кемпбелтауні (Новий Південний Уельс, Австралія). Співробітники закладу марно намагалися спіймати незваного гостя, який влетів у торговий зал через вантажний док. Однак застосувати жорсткіші методи вилову не могли через обмеження, прописані у законі. Про це пише видання Daily Mail.

"Оскільки птах мав доступ до великої кількості їжі, його неможливо було заманити в клітку за допомогою приманки. Також небезпечно використовувати транквілізатор, оскільки какаду може впасти з висоти й поранитися або взагалі не пережити дію транквілізатора", — пояснюють захисники дикої природи.

Ще один спосіб спіймати птаха, за словами експертів, — використати спеціальну сітку. Втім, стелі у закладі надто високі для цього, а рятувальники не мають права використовувати такий пристрій відповідно до законодавства Нового Південного Уельсу.

Співробітники закладу марно намагалися спіймати незваного гостя, який влетів у торговий зал через вантажний док Фото: 2GB

Днями прессекретарка Coles підтвердила, що Міккі більше немає у магазині.

"Какаду, який освоївся на площі Макартура, наразі більше не проживає у Coles, а досліджує інші місця на території торгового центру. Коли птах потрапив до нашого магазину кілька тижнів тому, ми разом із зовнішніми експертами з охорони дикої природи та птахів доклала чимало зусиль, щоб безпечно і, що важливо, гуманно відправити його на волю", — повідомила вона.

За словами прессекретарки, какаду вдалось вигнати, відчинивши навстіж задні двері. Вона додала, що персонал закладу намагався знайти баланс між захистом тварини та дотриманням стандартів безпеки харчових продуктів.

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