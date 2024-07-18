Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Любить лаятися: папуга, який ображає людей, допоміг хазяїну вести бізнес (фото)

Папуга Фрості, пташка стала зіркою, Велика Британія, нецензурна лексика, лайка, птахи, приколи, курйози, фото, Велика Британія
Фото: SWNS | Папуга Фрості

Птах став дуже популярним завдяки своїй "зухвалій" репутації та імпульсивній вдачі: він часто смішить відвідувачів й заманює у заклад нових клієнтів.

Related video

19-річний африканський сірий папуга Фрості став місцевою знаменитістю у містечку Камборн (Велика Британія) й допоміг своєму хазяїну, 57-річному власникові бару Скотту Соуденому, успішно розвивати бізнес. Про це пише видання The Sun.

Гості приїжджають до закладу Скотта з усіх куточків країни, але не для того, щоб випити пива чи насолодитися атмосферою — їх більше цікавить веселий та балакучий птах, який дуже любить лаятися та ображати людей.

"Спочатку Фрості належав моїй матері, котра свого часу придбала його у місцевого заводчика. Оскільки у неї діагностували алергію на пил, який виділяв папуга, довелось віддати його мені близько 17 з половиною років тому", — розповідає власник домашнього улюбленця.

Папуга Фрості, пташка стала зіркою, Велика Британія, нецензурна лексика, лайка, птахи, приколи, курйози, фото, Велика Британія Fullscreen
Папагу Скотта Соудена став місцевою зіркою
Фото: SWNS

Птах став дуже популярним завдяки своїй "зухвалій" репутації та імпульсивній вдачі: він часто смішить відвідувачів й заманює у заклад нових клієнтів різного віку.

"Всі люблять Фрості, бо він знає, як підняти настрій. Минулого тижня у нас гостював клуб консерваторів, 12 з них сиділи за столиками, а папуга не переставав матюкатися, бо це його улюблені слова. Мені навіть пропонували за нього 3000 фунтів стерлінгів", — каже чоловік.

За його словами, гумор Фрості не має меж, тож ніхто не застрахований від насмішок, однак у бар не пускають собак, бо коли вони там з’являються, то птах починає кричати.

Папуга Фрості, пташка стала зіркою, Велика Британія, нецензурна лексика, лайка, птахи, приколи, курйози, фото, Велика Британія Fullscreen
Папуга Фрості
Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Лінкольнширському парку дикої природи, що у Великій Британії, живе п'ятірка папуг, які навчилися вигукувати нецензурні слова в бік шокованих відвідувачів. Через це у 2020 році сварливих птахів навіть довелося ізолювати. Здається, нещодавно було знайдено інший спосіб боротьби з їхніми поганими звичками.

Крім того, ми показували, як втомлений 84-річний папуга заснув на дивані. Птах на прізвисько Коко, мабуть, провів довгу ніч, бо ледве міг тримати очі відкритими, сидячи на меблях.