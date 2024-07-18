Любить лаятися: папуга, який ображає людей, допоміг хазяїну вести бізнес (фото)

Птах став дуже популярним завдяки своїй "зухвалій" репутації та імпульсивній вдачі: він часто смішить відвідувачів й заманює у заклад нових клієнтів.

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19-річний африканський сірий папуга Фрості став місцевою знаменитістю у містечку Камборн (Велика Британія) й допоміг своєму хазяїну, 57-річному власникові бару Скотту Соуденому, успішно розвивати бізнес. Про це пише видання The Sun.

Гості приїжджають до закладу Скотта з усіх куточків країни, але не для того, щоб випити пива чи насолодитися атмосферою — їх більше цікавить веселий та балакучий птах, який дуже любить лаятися та ображати людей.

"Спочатку Фрості належав моїй матері, котра свого часу придбала його у місцевого заводчика. Оскільки у неї діагностували алергію на пил, який виділяв папуга, довелось віддати його мені близько 17 з половиною років тому", — розповідає власник домашнього улюбленця.

Папагу Скотта Соудена став місцевою зіркою Фото: SWNS

Птах став дуже популярним завдяки своїй "зухвалій" репутації та імпульсивній вдачі: він часто смішить відвідувачів й заманює у заклад нових клієнтів різного віку.

"Всі люблять Фрості, бо він знає, як підняти настрій. Минулого тижня у нас гостював клуб консерваторів, 12 з них сиділи за столиками, а папуга не переставав матюкатися, бо це його улюблені слова. Мені навіть пропонували за нього 3000 фунтів стерлінгів", — каже чоловік.

За його словами, гумор Фрості не має меж, тож ніхто не застрахований від насмішок, однак у бар не пускають собак, бо коли вони там з’являються, то птах починає кричати.

Папуга Фрості Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Лінкольнширському парку дикої природи, що у Великій Британії, живе п'ятірка папуг, які навчилися вигукувати нецензурні слова в бік шокованих відвідувачів. Через це у 2020 році сварливих птахів навіть довелося ізолювати. Здається, нещодавно було знайдено інший спосіб боротьби з їхніми поганими звичками.

Крім того, ми показували, як втомлений 84-річний папуга заснув на дивані. Птах на прізвисько Коко, мабуть, провів довгу ніч, бо ледве міг тримати очі відкритими, сидячи на меблях.