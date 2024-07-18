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Любит ругаться: попугай, оскорбляющий людей, помог хозяину вести бизнес (фото)

Попугай Фрости, птичка стала звездой, Великобритания, нецензурная лексика, ругань, птицы, приколы, курьезы, фото, Великобритания
Фото: SWNS | Попугай Фрости

Птица стала очень популярной благодаря своей "дерзкой" репутации и импульсивному характеру: она часто смешит посетителей и заманивает в заведение новых клиентов.

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19-летний африканский серый попугай Фрости стал местной знаменитостью в городке Камборн (Великобритания) и помог своему хозяину, 57-летнему владельцу бара Скотту Соуденому, успешно развивать бизнес. Об этом пишет издание The Sun.

Гости приезжают в заведение Скотта со всех уголков страны, но не для того, чтобы выпить пива или насладиться атмосферой — их больше интересует веселая и разговорчивая птица, которая очень любит ругаться и оскорблять людей.

"Сначала Фрости принадлежал моей матери, которая в свое время приобрела его у местного заводчика. Поскольку у нее диагностировали аллергию на пыль, которую выделял попугай, пришлось отдать его мне около 17 с половиной лет назад", — рассказывает владелец домашнего любимца.

Попугай Фрости, птичка стала звездой, Великобритания, нецензурная лексика, ругань, птицы, приколы, курьезы, фото, Великобритания Fullscreen
Папагу Скотта Соудена стал местной звездой
Фото: SWNS

Птица стала очень популярной благодаря своей "дерзкой" репутации и импульсивному характеру: она часто смешит посетителей и заманивает в заведение новых клиентов всех возрастов.

"Все любят Фрости, потому что он знает, как поднять настроение. На прошлой неделе у нас гостил клуб консерваторов, 12 из них сидели за столиками, а попугай не переставал материться, потому что это его любимые слова. Мне даже предлагали за него 3000 фунтов стерлингов", — говорит мужчина.

По его словам, юмор Фрости не имеет границ, поэтому никто не застрахован от насмешек, однако в бар не пускают собак, потому что когда они там появляются, то птица начинает кричать.

Попугай Фрости, птичка стала звездой, Великобритания, нецензурная лексика, ругань, птицы, приколы, курьезы, фото, Великобритания Fullscreen
Попугай Фрости
Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал, что в Линкольнширском парке дикой природы, что в Великобритании, живет пятерка попугаев, которые научились выкрикивать нецензурные слова в сторону шокированных посетителей. Из-за этого в 2020 году сварливых птиц даже пришлось изолировать. Кажется, недавно был найден другой способ борьбы с их плохими привычками.

Кроме того, мы показывали, как уставший 84-летний попугай заснул на диване. Птица по кличке Коко, видимо, провела долгую ночь, потому что едва могла держать глаза открытыми, сидя на мебели.