Любит ругаться: попугай, оскорбляющий людей, помог хозяину вести бизнес (фото)

Птица стала очень популярной благодаря своей "дерзкой" репутации и импульсивному характеру: она часто смешит посетителей и заманивает в заведение новых клиентов.

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19-летний африканский серый попугай Фрости стал местной знаменитостью в городке Камборн (Великобритания) и помог своему хозяину, 57-летнему владельцу бара Скотту Соуденому, успешно развивать бизнес. Об этом пишет издание The Sun.

Гости приезжают в заведение Скотта со всех уголков страны, но не для того, чтобы выпить пива или насладиться атмосферой — их больше интересует веселая и разговорчивая птица, которая очень любит ругаться и оскорблять людей.

"Сначала Фрости принадлежал моей матери, которая в свое время приобрела его у местного заводчика. Поскольку у нее диагностировали аллергию на пыль, которую выделял попугай, пришлось отдать его мне около 17 с половиной лет назад", — рассказывает владелец домашнего любимца.

Папагу Скотта Соудена стал местной звездой Фото: SWNS

Птица стала очень популярной благодаря своей "дерзкой" репутации и импульсивному характеру: она часто смешит посетителей и заманивает в заведение новых клиентов всех возрастов.

"Все любят Фрости, потому что он знает, как поднять настроение. На прошлой неделе у нас гостил клуб консерваторов, 12 из них сидели за столиками, а попугай не переставал материться, потому что это его любимые слова. Мне даже предлагали за него 3000 фунтов стерлингов", — говорит мужчина.

По его словам, юмор Фрости не имеет границ, поэтому никто не застрахован от насмешек, однако в бар не пускают собак, потому что когда они там появляются, то птица начинает кричать.

Попугай Фрости Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал, что в Линкольнширском парке дикой природы, что в Великобритании, живет пятерка попугаев, которые научились выкрикивать нецензурные слова в сторону шокированных посетителей. Из-за этого в 2020 году сварливых птиц даже пришлось изолировать. Кажется, недавно был найден другой способ борьбы с их плохими привычками.

Кроме того, мы показывали, как уставший 84-летний попугай заснул на диване. Птица по кличке Коко, видимо, провела долгую ночь, потому что едва могла держать глаза открытыми, сидя на мебели.