"Тссс, Коко спит": уставший 84-летний попугай уснул на диване, как человек (видео)

Птица по кличке Коко, должно быть, провела долгую ночь, потому что едва могла держать глаза открытыми, сидя на мебели.

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Как и людям, многим пожилым животным нужно отдыхать. Ярким примером стал 84-летний пожилой попугай, который уморительно уснул на краю диванной подушки. Об этом пишет Pet HelpFul.

Птица по кличке Коко, должно быть, провела долгую ночь, потому что едва могла держать глаза открытыми, сидя на мебели.

Красивый зеленый попугай уютно устроился на диване своего хозяина, который часто показывает ролики со своим домашним животным в TikTok. Птица поднимала лапки вверх и вниз, пытаясь найти идеальное место для себя. Очень осторожно ее глаза начали закрываться. Коко перевернулся на диване и лег опустив голову, чтобы уснуть. Это действительно выглядело так, будто птица лежит на гигантской подушке как человек. Ее глаза были закрыты, а голова повернута на сторону. Казалось, что ничто не могло разбудить попугая, даже ее хозяин, погладивший его по голове.

"Тссс, Коко спит. Наш 84-летний попугай дремлет. Один из самых милых моментов в истории", — говорится в подписи к видео.

Пользователи TikTok в разделе комментариев были впечатлены преклонным возрастом Коко:

"Восемьдесят четыре года, а у него все еще такие яркие цвета, здоровые перья, ухоженный клюв и ясные глаза. Вы так хорошо справились с этой птицей";

"Это нормальный возраст для попугаев! Пожалуйста, примите это во внимание, когда будете искать домашнего попугая! Они являются семейными питомцами на несколько поколений";

"Попугаю моих родителей всего 24 года, и они постоянно напоминают нам, что после их смерти кому-то из них придется получить его по завещанию".

Как долго живут попугаи?

Возраст Коко заставил многих людей удивиться. Птице и правда уже 84 года. Удивительно, но на самом деле возраст Коко вполне нормальный для попугаев. Они, как правило, живут очень долго и даже могут пережить своих хозяев.

Особенно это касается попугаев, живущих в неволе, которые, как правило, живут дольше, чем в дикой природе, потому что там меньше хищников и болезней. Общее правило гласит: чем крупнее птица, тем больше продолжительность ее жизни. Так, например, африканские серые попугаи могут прожить от 40 до 60 лет, а амазонские — от 25 до 75 лет. А какаду могут прожить от 20 до 60 лет в зависимости от вида.

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