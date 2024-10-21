Птица четыре недели жила в супермаркете: выгнать ее оттуда силой запрещает закон (фото)

Персонал магазина Coles в Австралии пытался найти баланс между защитой животного и соблюдением стандартов безопасности пищевых продуктов.

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Какаду по кличке Микки около четырех недель назад попал в ловушку в супермаркете Coles, что на площади Макартура в Кэмпбелтауне (Новый Южный Уэльс, Австралия). Сотрудники заведения тщетно пытались поймать незваного гостя, который влетел в торговый зал через грузовой док. Однако применить более жесткие методы отлова не могли из-за ограничений, прописанных в законе. Об этом пишет издание Daily Mail.

"Поскольку птица имела доступ к большому количеству пищи, ее невозможно было заманить в клетку с помощью приманки. Также опасно использовать транквилизатор, поскольку какаду может упасть с высоты и пораниться или вообще не пережить действие транквилизатора", — объясняют защитники дикой природы.

Еще один способ поймать птицу, по словам экспертов, — использовать специальную сетку. Впрочем, потолки в заведении слишком высокие для этого, а спасатели не имеют права использовать такое устройство в соответствии с законодательством Нового Южного Уэльса.

Сотрудники заведения тщетно пытались поймать незваного гостя, который влетел в торговый зал через грузовой док Фото: 2GB

На днях пресс-секретарь Coles подтвердила, что Микки больше нет в магазине.

"Какаду, который освоился на площади Макартура, больше не проживает в Coles, а исследует другие места на территории торгового центра. Когда птица попала в наш магазин несколько недель назад, мы вместе с внешними экспертами по охране дикой природы и птиц приложила немало усилий, чтобы безопасно и, что важно, гуманно отправить ее на волю", — сообщила она.

По словам пресс-секретаря, какаду удалось выгнать, открыв заднюю дверь. Она добавила, что персонал заведения пытался найти баланс между защитой животного и соблюдением стандартов безопасности пищевых продуктов.

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