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Попугай два дня героически отбивался от голодных ястребов, чтобы вернуться домой (видео)

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Фото: YouTube | Джулио Феррари со своим попугаем Самбой

В знак воссоединения хозяин угостил пернатого его любимым блюдом — манговым мороженым.

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Домашний попугай, которого зовут Самба, чудом выжил после того, как провел два дня на высоком 12-метровом дереве, отбиваясь от атак голодных ястребов. Об этом пишет издание CBS News.

Владелец птицы Джулио Феррари из Северного Техаса (США) рассказал, что его 15-летний каталонский ара во время фотосессии в Луисвилле испугался порыва ветра и спрятался в ветках дерева. Спасатели пытались добраться до него с помощью лестницы, но птица каждый раз улетала все выше и выше, изо всех сил отбиваясь от многочисленных нападений ястребов, которые пытались поймать ее.

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У основания дерева Феррари оставил фонарик, воду и записку для тех, кто будет проходить мимо. В тексте говорилось: "На этом дереве сидит мой попугай. Если вы можете помочь, пожалуйста, позвоните".

Спасти птицу помогла журналистка местного телеканала Каролина Вандергрифф, которая снимала сюжет об этой истории и дала Феррари пачку чипсов, чтобы привлечь внимание его домашнего любимца. Услышав шуршание обертки, Самба сразу прилетел к своему хозяину.

"Такое ощущение, как будто моя душа вернулась в тело. Когда это произошло, я плохо спал, почти не ел. Это было очень тяжело. Истощен как физически, так и морально", — признался Джулио.

В знак воссоединения хозяин угостил Самбу его любимым блюдом — манговым мороженым. После пережитого приключений попугая осмотрел ветеринар. Сейчас пернатый в полной безопасности и отдыхает дома.

Стоит отметить, что уже это не первый случай, когда Самба убегал от хозяина. В 2012 году он уже совершал подобное трехдневное путешествие, о котором также рассказывали в телевизионных новостях.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Линкольнширском парке дикой природы, что в Великобритании, живет пятерка попугаев, которые научились выкрикивать нецензурные слова в сторону шокированных посетителей. Из-за этого в 2020 году сварливых птиц даже пришлось изолировать. Кажется, недавно был найден другой способ борьбы с их плохими привычками.

Кроме того, мы показывали, как уставший 84-летний попугай заснул на диване. Птица по кличке Коко, видимо, провела долгую ночь, ведь едва могла держать глаза открытыми, сидя на мебели.