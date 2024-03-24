Папуга два дні героїчно відбивався від голодних яструбів, щоб повернутися додому (відео)

На знак возз'єднання хазяїн пригостив пернатого його улюбленою стравою — манговим морозивом.

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Домашній папуга, якого звуть Самба, дивом вижив після того, як провів два дні на високому 12-метровому дереві, відбиваючись від атак голодних яструбів. Про це пише видання CBS News.

Власник птаха Джуліо Феррарі з Північного Техаса (США) розповів, що його 15-річний каталінський ара під час фотосесії в Льюісвіллі злякався пориву вітру та сховався в гілки. Рятувальники намагалися дістатися до нього за допомогою драбин, але птах щоразу відлітав все вище і вище, щосили відбиваючись від численних нападів яструбів, які намагалися спіймати його.

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Біля основи дерева Феррарі залишив ліхтарик, воду та записку для тих, хто проходитиме повз. У тексті йшлося: "На це дерево злетів мій папуга. Якщо ви можете допомогти, будь ласка, зателефонуйте".

Врятувати птаха допомогла журналістка місцевого телеканалу Кароліна Вандергрифф, яка знімала сюжет про цю історію й дала Феррарі пачку чипсів, щоб привернути увагу його домашнього улюбленця. Почувши шурхотіння обгортки, Самба відразу прилетів до рук свого господаря.

"Таке відчуття, наче моя душа повернулася до тіла. Коли це сталося, я погано спав, майже не їв. Це було дуже важко. Виснажений як фізично, так і морально", — зізнався Джуліо.

На знак возз'єднання хазяїн пригостив Самбу його улюбленою стравою — манговим морозивом. Після пережитого пригод папугу оглянув ветеринар. Зараз пернатий в цілковитій безпеці й відпочиває вдома.

Варто зазначити, що уже це не перший випадок, коли Самба тікав від господаря. У 2012 році він уже робив подібну триденну мандрівку, про яку також розповідали в телевізійних новинах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Лінкольнширському парку дикої природи, що у Великій Британії, живе п'ятірка папуг, які навчилися вигукувати нецензурні слова в бік шокованих відвідувачів. Через це у 2020 році сварливих птахів навіть довелося ізолювати. Здається, нещодавно було знайдено інший спосіб боротьби з їхніми поганими звичками.

Крім того, ми показували, як втомлений 84-річний папуга заснув на дивані. Птах на прізвисько Коко, мабуть, провів довгу ніч, бо ледве міг тримати очі відкритими, сидячи на меблях.