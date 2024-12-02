Почему у одних людей свет есть всегда, а у других — нет: энергетик расставил все точки над "і"

По словам Вадима Буглака, отключение света происходит не из-за "теории заговора" или экспорта электричества в Европу.

Вадим Буглак, работающий в ДТЭК, ответил на самые популярные вопросы о работе энергетического сектора, которые беспокоят многих украинцев. В частности, он объяснил, кто же именно решает, кому выключать свет, а кому — нет? Все точки над "і" специалист расставил во время интервью для YouTube-проекта LUKI.

"Предвидя комментарии, которые будут под этим видео, сразу хотел бы объяснить, почему у одних есть свет, а у других нет? Это решают операторы "Укрэнерго", которые видят графики и уровень нагрузки в системе. Именно они определяют, на сколько групп делить, кого отключать, а кого подключать. Они этим занимаются. Мое дело: если линия повреждена, то я еду и ремонтирую, чтобы потребители имели электричество. Сейчас действительно идет борьба за свет", — пояснил Вадим.

Кроме того, эксперт рассказал о самых сложных случаях, шокирующих находках и ссорах с местными жителями.

"Мы ремонтируем и обслуживаем кабельные линии, которые находятся непосредственно под землей. Дольше всего, на моей памяти, ремонт длился 28 часов. Вынуждены были работать даже ночью. Видели такие комментарии в интернете: "Я не успела вымыть голову. Спасибо, ДТЭК! Когда приходится ремонтировать кабели в дождь и снег, думаешь: "Мне бы ваши проблемы". Хотелось бы, чтобы люди тоже с пониманием относились, потому что мы стараемся", — добавляет Буглак.

По словам мужчины, отключение света происходит не из-за "теории заговора" или экспорта электричества в Европу.

"Сейчас люди включают обогреватели — линии перегружаются. Кроме того, если одна линия выходит из строя из-за обстрелов, другая берет на себя двойную нагрузку. Именно поэтому система не выдерживает. Это не всемирный заговор, не масоны, а реальные проблемы", — резюмировал он.

В комментариях под видео зрители начали делиться собственными мыслями.

"Бесит, когда моя кума (с двумя высшими образованиями и должностью), сидя в Ужгороде, без тревог, комендантского часа, взрывов, говорила, что электроэнергию за границу продают, именно поэтому она без света сидит. Слава работникам ДТЭК", — написала одна из участниц обсуждения.

Другой пользователь добавил: "Спасибо Вадиму и всем его коллегам, которые несут нам свет и комфорт! Вы делаете важное дело не только сейчас, но и в мирное время".

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