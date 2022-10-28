Кому блэкаут, а кому свет: почему от электроэнергии отключат не все дома

В ситуации, когда энергосистема страны вследствие повреждений от ракетных ударов не способна пропустить необходимый потребителям объем, веерные отключения остаются единственной возможностью реальной экономии электроэнергии. То есть, вероятнее всего, отключения будут продолжаться.

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Потребление электроэнергии в Украине на фоне похолодания растет, но генерация (производители электроэнергии) не могут доставить электроэнергию потребителю из-за повреждения линий электропередач и подстанций, поэтому во всей стране введены графики отключений потребителей. Об этом в комментарии Фокусу рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Есть дефицит, когда электроэнергия есть, но вы не можете ее получить. То есть, у нас сейчас именно так, есть электроэнергия, но доставить ее потребителям из-за повреждений подстанций и ЛЭП сложно – поставки по резервным линиям идут, а эти линии рассчитаны на меньшие объемы электроэнергии", — отметил Юрий Корольчук. Он объяснил: таким образом, общий дефицит в системе достигает 1-1,5 ГВт. Тем временем, как сообщил народный депутат Андрей Герус, украинцы уже снизили потребление электроэнергии: в масштабе всей страны экономия составляет 5-10%.

Говоря о том, какие именно сейчас отключения, веерные или аварийные, эксперт объяснил: "Аварийные – это когда, условно говоря, трансформатор сгорел, бригада выехала, ремонтирует, и вам затем поставки электроэнергии возобновляют. Это аварийные. А сейчас веерные отключения – есть плановые, а есть те, что происходят после оценки оперативной ситуации: когда возникает дефицит в системе".

По мнению Юрия Корольчука, дефицит растет, ведь световой день уменьшается, и это ведет к росту использования объема электроэнергии потребителями.

Если во время отключений один дом получает электроэнергию, когда соседние не получают, то это свидетельствует о подключении домов к разным линиям электропередач. "Мы все помним, что у нас застройка в том же Киеве довольно хаотичная, иногда один дом подключен к нескольким линиям. И вот одну линию отключают, а другую нет, так как она общая с больницей или другим объектом критической инфраструктуры", — рассказал Юрий Корольчук.

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Жить по расписанию. Когда украинцам предоставят реальные графики отключений электроэнергии

Он подчеркнул: отключения потребителей от электроэнергии не прекратятся, пока не будет восстановлена полная мощность поврежденных станций и не будет завершен полноценный ремонт поврежденных ракетами линий.

"Если все будет отремонтировано, то веерных отключений быть не должно. Похолодание проблема, конечно, так как люди могут начать пользоваться электрообогревом, и это увеличит потребление. Из года в год зимой растет потребление. Пока не будет полноценных ремонтов, говорить о режиме без принудительных отключений не выйдет", — резюмировал Юрий Корольчук.

Ранее Фокус писал, что военный фактор в новом отопительном сезоне является ключевым для понимания, какими и насколько долго будут отключения, и какими будут графики, с которыми нужно смириться гражданам и бизнесу.

Как сообщалось, в энергокомпаниях объяснили, что графики отключений потребителей являются аварийными, и они вводятся по распоряжению диспетчера "Укрэнерго".

Напомним, опрошенные Фокусом эксперты сомневаются, что в ближайшее время графики отключений могут стабилизировать.