Отключения электроэнергии могут сократить: украинцы уменьшили энергопотребление на 5-10%, — Герус

По словам депутата, добровольное ограничение потребления энергии украинцами помогает ремонтировать объекты критической инфраструктуры страны.

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что на данный момент ведется работа над тем, чтобы отключения электроэнергии длились на 4-5 часов, а лишь полтора или 2.

По его словам, украинцы в добровольном порядке снизили потребление электроэнергии. Так, в масштабе всей страны экономия составляет 5-10%.

"Мы видим, что большинство украинцев прислушались к просьбе энергетиков уменьшить потребление электроэнергии", – сказал Андрей Герус.

По его словам, это помогает энергетикам работать по ремонту объектов критической инфраструктуры. Глава комитета добавил, что при прекращении ракетных обстрелов российскими военными энергетики смогут минимизировать веерные отключения.

"Ремонтные работы сейчас продолжаются, чтобы в будущем мы вообще отошли от ограничения потребления и в режиме добровольной экономии могли в дальнейшем потреблять электроэнергию", — подытожил Андрей Герус.

Ранее Фокус писал, что в Киеве без света остались около миллиона бытовых потребителей. В компании не смогли спрогнозировать, как долго в Украине будут продолжаться веерные отключения света, поскольку ВС РФ продолжают обстреливать объекты критической инфраструктуры.

Также сообщалось, что у 8-летнего Богдана под обстрелами погибли родители. Мальчик попал к первой жене отчима, у которой есть трое внуков его возраста. Теперь он будет жить недалеко от Киева.

Еще напомним, что в Украине из-за веерных отключений увеличилось количество смертей на дорогах. Только за две последние недели в ДТП со смертельным исходом на дорогах Украины погиб 51 человек, 38 пешеходов скончались именно в темное время суток.