Відключення електроенергії можуть скоротити: українці зменшили енергоспоживання на 5-10%, — Герус

За словами депутата, добровільне обмеження споживання енергії українцями допомагає ремонтувати об'єкти критичної інфраструктури країни.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що на цей час ведеться робота над тим, щоб відключення електроенергії тривали на 4-5 годин, а лише півтори чи дві.

За його словами, українці у добровільному порядку знизили споживання електроенергії. Так, у масштабі країни економія становить 5-10%.

"Ми бачимо, що більшість українців прислухалися до прохання енергетиків зменшити споживання електроенергії", – сказав Андрій Герус.

За його словами, це допомагає енергетикам працювати з ремонту об'єктів критичної інфраструктури. Глава комітету додав, що при припиненні ракетного обстрілу російськими військовими енергетики зможуть мінімізувати віялові відключення.

"Ремонтні роботи зараз продовжуються, щоб у майбутньому ми взагалі відійшли від обмеження споживання і в режимі добровільної економії могли надалі споживати електроенергію", — підсумував Андрій Герус.

Раніше Фокус писав, що у Києві без світла залишилося близько мільйона побутових споживачів. У компанії не змогли спрогнозувати, як довго в Україні триватимуть віялові відключення світла, оскільки ЗС РФ продовжує обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що у 8-річного Богдана під обстрілом загинули батьки. Хлопчик потрапив до першої дружини вітчима, яка має трьох онуків його віку. Тепер він житиме неподалік Києва.

Ще нагадаємо, що в Україні через віялові відключення збільшилася кількість смертей на дорогах. Лише за два останні тижні у ДТП зі смертельним наслідком на дорогах України загинула 51 особа, 38 пішоходів померли саме у темний час доби.