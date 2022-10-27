У 8-річного Богдана під обстрілами загинули батьки: хлопчик знайшов нову родину (фото)

Хлопчик потрапив до першої дружини вітчима, яка має трьох онуків його віку. Тепер він житиме неподалік від Києва.

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Восьмирічний сирота Богдан із Бахмута, якого 25 жовтня врятували поліцейські з-під жорстких обстрілів, знайшов нову родину й тепер житиме недалеко від Києва. Про нові подробиці історії хлопчика йдеться у матеріалі ТСН.

Стало відомо, що після того, як Богдан залишився сиротою, втративши батьків, хлопчика забрала перша дружина його вітчима. Як з'ясувалося, Богдан знав цю родину. Журналісти з'ясували, що увечері 27 жовтня Богдан уже під'їжджав до свого нового будинку.

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У сім'ї нової опікунки Ірини Коровченко є онуки, які за віком є ровесниками Богдана.

"У мене троє онуків приблизно його віку, він знає їх і вони його. З Богданом усе добре, скоро будемо вдома", — повідомила журналістам Ірина Коровченко.

Про стан восьмирічного Богдана після пережитого жаху розповіли співробітники поліції Донецької області. За словами правоохоронців, хлопчик тримається стійко — він усвідомлює, що його батьки загинули і спілкувався з поліцейськими, як доросла людина.

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Нагадаємо, Богдана з-під обстрілів у Бахмуті витягли поліцейські. Він залишився сиротою після того, як його батьки пішли на похорон родича та загинули від осколкових поранень унаслідок обстрілу прифронтового міста російською артилерією.

23 жовтня у Бахмуті під обстріл російських окупантів потрапила багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування. Дах і стіни були частково зруйновані, також у будівлі вилетіли вікна. На щастя, обійшлося без жертв.