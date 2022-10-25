З Бахмута евакуювали 8-річного сироту, батьки якого загинули під час обстрілу (відео)

Мама та тато Богдана, вирушивши на похорон до свого родича, потрапили під артилерійський удар ЗС РФ.

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У Бахмуті поліцейські та парамедики врятували з-під жорсткого обстрілу 8-річного сироту Богдана, батьків якого вбили російські військовослужбовці. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

За даними силовиків, 8-річний Богдан, який став через обстріл ЗС РФ повною сиротою, залишився сам в одному з районів Бахмута, до якого практично немає доступу. Батьки хлопчика загинули на вулиці прифронтового міста під час артилерійського удару окупантів.

Для порятунку 8-річного Богдана, як зазначають у Нацполіції, організували спеціальний екіпаж, до складу якого увійшли парамедики, поліцейські та працівник служби у справах дітей.

"Частину дороги довелося долати пішки, залишивши броньований автомобіль. Поліцейські розшукали дитину, яку прихистила сусідка. Як виявилося, кілька днів тому батьки залишили сина під опікою знайомої і вирушили на похорон до свого родича. У цей момент поряд вибухнув снаряд — подружжя загинуло від осколкових поранень", — продовжили в Нацполіції та додали, що мама Богдана була на 7-му місяці вагітності.

Дізнавшись про загибель батьків, хлопчик втік від знайомої і на велосипеді доїхав до місця артилерійського обстрілу. Екіпаж допоміг зібрати 8-річному Богданові речі та евакуював його у безпечне місце. Вгамувати душевний біль хлопчику, за словами правоохоронців, допомагав помічник поліцейських — такса Рем. Найближчим часом 8-річного Богдана забере до себе його рідна тітка.

[ + – ] З Бахмута евакуювали 8-річного сироту Богдана, батьки якого загинули під час обстрілу

Нагадаємо, що мешканців звільненого Ізюма закликали евакуюватися в безпечні регіони через настання холодів.

Також повідомлялося, що у Кабінеті міністрів закликали українців не повертатися найближчим часом до звільнених районів Харківської області. Російські війська продовжують обстрілювати деокуповані населені пункти, а українська влада має розмінувати територію та відновити комунікації, щоб міста та села стали знову придатними для життя.