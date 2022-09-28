Зима близько: мешканців Ізюма попередили про швидку евакуацію

Через руйнування житлових будинків та об'єктів комунального господарства всім охочим пропонують перебратися на зиму до інших регіонів України.

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Ізюмська міська рада звернулася до жителів звільненого міста із пропозицією евакуюватися на зиму до інших регіонів країни. Рішення про евакуацію місцева влада ухвалила через те, що в Ізюмі зруйновано багато житлових будинків, в яких буде холодно взимку.

"Незабаром проводитиметься безкоштовна евакуація на зимовий період для всіх охочих. Розселення здійснюватиметься у Харківській, Полтавській та інших областях України", — йдеться у зверненні.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що росіяни можуть у морози руйнувати інфраструктуру, щоб українські міста залишилися без тепла та світла. Він пообіцяв, що у випадках, якщо відновити пошкоджені об'єкти не вдасться протягом двох діб, населення евакуюватимуть.

Нагадаємо, міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що вже накопичено майже 14 млрд кубометрів газу, що дозволяє "впевнено дивитися на проходження опалювального сезону". За словами міністра, з початку лютневого вторгнення російські окупанти пошкодили 349 об'єктів енергетичної інфраструктури країни, зокрема 11 ТЕС та 3 ТЕЦ. Половину зруйнованих об'єктів уже встигли відновити.

Влада Києва планує встановити у місті пересувні мобільні котельні, щоб у разі надзвичайної ситуації опалювати лікарні, дитсадки та школи. Мер столиці Віталій Кличко попросив Федерального міністра економічного співробітництва та розвитку Німеччини надати Києву генератори та мобільні пункти обігріву.