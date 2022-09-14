Українців, які залишаться без тепла і світла через атаки РФ, евакуюють, — Кабмін

Якщо тепло і світло не повернуться до квартир українців після атак РФ протягом двох днів, їм доведеться переселитися, заявив прем'єр-міністр Шмигаль.

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У зимовий період українцям доведеться евакуюватися, якщо вони залишаться без опалення та електропостачання внаслідок атак російських військ по об'єктах критичної інфраструктури. Про це під час пресконференції у середу, 14 вересня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Безумовно, ми не відкидаємо, якщо ворог підступно і терористично продовжуватиме розбивати нашу інфраструктуру і міста залишатимуться без тепла та світла, коли на вулиці буде мороз, то, звичайно, ми застосовуватимемо такий елемент, як евакуація", — заявив глава українського уряду.

Водночас прем'єр зазначив, що евакуацію населення проводитимуть у разі, якщо українські енергетики не зможуть відновити інфраструктуру протягом короткого часу. Шмигаль додав, що обласні військові адміністрації вже готові до сценарію евакуації мешканців, а відповідні плани вже розроблені. Згідно з алгоритмом уряду, на відновлення комунікацій дається дві доби — якщо роботи не вдасться провести, людей евакуюватимуть.

Також глава уряду запевнив, що на осінньо-зимовий період Україну забезпечать необхідною кількістю палива — за його словами, на сьогодні у сховищах закачано понад 13,2 млрд кубів газу, а до 1 жовтня там накопичать 14,5-15 млрд кубів, зокрема і за допомогою міжнародних партнерів.

Прем'єр запевнив, що хоча опалювальний сезон буде одним із найважчих, Україна для його стабільного проходження матиме достатньо газу та буде забезпечена вугіллям.

Також, за словами Шмигаля, зараз Україна має 2,2 млн тонн вугілля — це найбільші запаси за останні роки. До опалювального сезону держава матиме 2,5 млн тонн палива.

Крім цього, як стверджує прем'єр, влада працює над забезпеченням матеріально-технічної бази для проведення опалювального сезону: закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів, близько 100 електростанцій тощо. Також продовжує надходити обладнання від міжнародних партнерів як гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, опалення у квартирах українців почнуть підключати через три дні після того, як середньодобова температура повітря опуститься нижче за 8 градусів тепла.

Раніше Фокус розбирався, чи вистачить Україні запасів газу на майбутній опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни.