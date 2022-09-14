Украинцы, которые лишатся тепла и света из-за атак РФ, будут эвакуированы, — Кабмин

Если тепло и свет не вернутся в квартиры украинцев после атак РФ в течение двух дней, им придется переселиться, заявил премьер-министр Шмыгаль.

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В зимний период украинцам придется эвакуироваться, если они останутся без отопления и электроснабжения в результате атак российских войск по объектам критической инфраструктуры. Об этом в ходе пресс-конференции в среду, 14 сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Безусловно, мы не исключаем, если враг коварно и террористически будет продолжать разбивать нашу инфраструктуру и города будут оставаться без тепла и света, когда на улице будет мороз, то, конечно, мы будем применять такой элемент, как эвакуация", — заявил глава украинского правительства.

При этом премьер отметил, что эвакуация населения будет проводиться в случае, если украинские энергетики не смогут восстановить инфраструктуру в течение короткого периода времени. Шмыгаль добавил, что областные военные администрации уже готовы к сценарию эвакуации жителей, а соответствующие планы уже готовы. Согласно алгоритму правительства, на восстановление коммуникаций дается двое суток — если работы провести не удастся, людей будут эвакуировать.

Также глава правительства заверил, что на осенне-зимний период Украина будет обеспечена необходимым количеством топлива — по его словам, на сегодняшний день в хранилищах закачано более 13,2 млрд кубов газа, а к 1 октября там будет накоплено 14,5-15 млрд кубов, в том числе, и при помощи международных партнеров.

Премьер заверил, что хотя отопительный сезон будет одним из самых тяжелых, Украина для его стабильного прохождения будет иметь достаточно газа и будет снабжена углем.

Также, по словам Шмыгаля, сейчас у Украины есть 2,2 млн тонн угля — это самые большие запасы за последние годы. К отопительному сезону у государства будет 2,5 млн тонн топлива.

Помимо этого, как утверждает премьер, власти работают над обеспечением материально-технической базы для проведения отопительного сезона: закуплено почти 1,5 тысяч мобильных генераторов, десятки резервных котлов, около 100 электростанций и т.д. Также продолжает поступать оборудование от международных партнеров в качестве гуманитарной помощи.

Напомним, отопление в квартирах украинцев начнут подключать через три дня после того, как среднесуточная температура воздуха опустится ниже 8 градусов тепла.

Ранее Фокус разбирался, хватит ли Украине запасов газа на грядущий отопительный сезон в условиях полномасштабной войны.