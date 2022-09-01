Отопительный сезон 2022/2023: когда подключат централизованное отопление

Решение о начале и окончании отопительного периода принимается органами местного самоуправления.

Отопление в квартирах украинцев начнут подключать через три дня после того, как среднесуточная температура воздуха опустится ниже 8 градусов тепла. Об этом сообщает издание "РБК-Укриана".

Решение о начале и окончании отопительного периода принимают органы местного самоуправления. Отопительный период начинается не позднее, чем в течение трех суток после того, как средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже.

"Решение местных органов самоуправления о начале и окончании отопительного периода принимается с учетом климатических условий для обеспечения населения отоплением в соответствии с государственными санитарными нормами и правилами, и в первую очередь для обеспечения теплом объектов социальной сферы (дошкольных учреждений, учебных заведений, учреждений охраны) здоровья). Другое действующим законодательством не предусмотрено", — говорится в сообщении.

Старт отопительного сезона могут сдвинуть из-за погодных условий

Отопительный сезон в украинских регионах должен начаться после 15 октября, но дату могут и сдвинуть из-за погодных условий. Как рассказал в эфире телемарафона министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, регионы страны, которые не пострадали в результате боевых действий, подготовка к осенне-зимнему периоду идет по плану. В пострадавших же, продолжаются работы по восстановлению объектов критической инфраструктуры.

"Отопительный сезон в Украине начнется после 15 октября – с учетом погодных условий. Мы уже выходим на показатель, близкий к 70% подготовки сетей и систем ЖКХ", – сказал министр.

Главные риски зимы 2022: к чему готовиться украинцам зимой

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип говорит, что самой серьезной угрозой для энергетической отрасли Украины зимой – если оккупанты нанесут удары по объектам критической инфраструктуры.

"Соответственно, угрозой является и поражение жд-инфрастуруктуры, по которой доставляется на станции уголь, и самих объектов генерации — повреждения ТЭЦ, ТЭС, других объектов", — отмечает эксперт.

Тем временем мэр Львова Андрей Садовый отметил, что в городе продолжают активно готовиться к предстоящей зиме. По его словам, городские котельные обеспечивают тепловыми насосами.

"Далее — дрова и буржуйки. В каждом здании они должны быть установлены, но необходимо продумать все системы вентиляции, чтобы не было беды. Наше управление по чрезвычайным ситуациям это будет мониторить", — сообщил Садовый.

Тем временем глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью The Guardian сообщил, что отопительный сезон 2022/2023 в Украине начнется позже и закончится раньше обычного. По его словам, температура в жилых помещениях этой зимой будет на уровне 17-18 градусов — на четыре градуса ниже нормы. Кроме того, сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше обычного.

"Без финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы. Будут отключения на больших участках", — рассказал Юрий Витренко.

Напомним, Украина на конец августа 2022 года в своих подземных хранилищах накопила 13 млрд куб.м газа для прохождения отопительного сезона. Глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал, что к началу отопительного сезону Украине удастся накопить около 14,4 млрд куб.м природного газа.

"С такими запасами реально пройти умеренную зиму, поскольку на сегодняшний день потребление газа значительно сократилось", — отметил он.

Ранее стало известно, что норвежское правительство выделит Украине более 200 млн на закупку природного газа. Эти деньги являются частью ранее объявленного норвежского пакета помощи Украине в размере 1 млрд долларов.