Опалювальний сезон 2022/2023: коли підключать централізоване опалення

Рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймають органи місцевого самоврядування.

Опалення у квартирах українців почнуть підключати через три дні після того, як середньодобова температура повітря опуститься нижче за 8 градусів тепла. Про це повідомляє видання "РБК-Укріана".

Рішення про початок та закінчення опалювального періоду приймають органи місцевого самоврядування. Опалювальний період починається не пізніше, ніж протягом трьох діб після того, як середня добова температура зовнішнього повітря становить +8 °С і нижче.

"Рішення місцевих органів самоврядування про початок та закінчення опалювального періоду приймається з урахуванням кліматичних умов для забезпечення населення опаленням відповідно до державних санітарних норм та правил, і насамперед для забезпечення теплом об'єктів соціальної сфери (дошкільних закладів, навчальних закладів, установ охорони здоров'я). Інше чинним законодавством не передбачено", — йдеться у повідомленні.

Старт опалювального сезону можуть посунути через погодні умови

Опалювальний сезон в українських регіонах має розпочатися після 15 жовтня, але дату можуть і посунути через погодні умови. Як розповів в ефірі телемарафону міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, в регіонах країни, які не постраждали від бойових дій, підготовка до осінньо-зимового періоду йде за планом. У постраждалих тривають роботи з відновлення об'єктів критичної інфраструктури.

"Опалювальний сезон в Україні розпочнеться після 15 жовтня — з урахуванням погодних умов. Ми вже виходимо на показник, близький до 70% підготовки мереж та систем ЖКГ", — сказав міністр.

Головні ризики зими 2022 року: до чого готуватися українцям взимку

Експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп каже, що найсерйознішою загрозою для енергетичної галузі України взимку — якщо окупанти завдадуть ударів об'єктам критичної інфраструктури.

"Відповідно, загрозою є й ураження залізничної інфраструктури, через яку доставляється на станції вугілля, і самих об'єктів генерації — пошкодження ТЕЦ, ТЕС, інших об'єктів", — зазначає експерт.

Тим часом мер Львова Андрій Садовий зазначив, що в місті продовжують активно готуватися до майбутньої зими. З його слів, міські котельні забезпечують тепловими насосами.

"Далі — дрова та буржуйки. У кожній будівлі вони мають встановити, але необхідно продумати всі системи вентиляції, щоб не було лиха. Наше управління з надзвичайних ситуацій це моніторитиме", — повідомив Садовий.

Тим часом глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю The Guardian повідомив, що опалювальний сезон 2022/2023 в Україні почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай. За його словами, температура в житлових приміщеннях цієї зими буде на рівні 17-18 градусів — на чотири градуси нижче за норму. Крім того, сам опалювальний сезон почнеться пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай.

"Без фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означатиме, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми. Будуть відключення на великих ділянках", — розповів Юрій Вітренко.

Нагадаємо, Україна на кінець серпня 2022 року у своїх підземних сховищах накопичила 13 млрд куб.м газу для проходження опалювального сезону. Голова "Оператор ГТС України" Сергій Макогон в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів, що до початку опалювального сезону Україні вдасться накопичити близько 14,4 млрд куб. м природного газу.

"З такими запасами реально пройти помірну зиму, оскільки на сьогодні споживання газу значно скоротилося", — зазначив він.

Раніше стало відомо, що норвезький уряд виділить Україні понад 200 млн на закупівлю природного газу. Ці гроші є частиною раніше оголошеного норвезького пакета допомоги Україні у розмірі 1 млрд доларів.