Запаси на зиму: скільки газу в підземних сховищах і що буде з опалювальним сезоном

Із 24 лютого російська армія зашкодила 349 об'єктам енергетичної інфраструктури, але Україна вже відновила 52% зруйнованих об'єктів.

Related video

У межах підготовки до найскладнішого опалювального сезону Україна продовжує закачувати газ у власні підземні сховища. За словами міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова, вже накопичено майже 14 млрд кубометрів блакитного палива, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні ми наближаємося до показника 14 мільярдів кубометрів, які вже є в українських сховищах. Це нам дозволяє впевнено дивитися на проходження опалювального сезону", — розповів чиновник під час онлайн-виступу на форумі місцевого самоврядування у Львові.

Чиновник також розповів, що з 24 лютого російська армія зашкодила 349 об'єктам енергетичної інфраструктури України. Із них — 11 ТЕС і три ТЕЦ. За словами Чернишова, сьогодні вже відновлені 52% зруйнованих об'єктів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучував плани закачати 19 млрд кубів, але, швидше за все, до середини жовтня в сховищах буде значно менший обсяг. Це ускладнить завдання успішного проходження опалювального сезону 2022-2023 років. Про це йдеться в статті Фокусу "Готуй буржуйку влітку. Які проблеми з газом і теплом можуть бути в новому зимовому сезоні".

Головні ризики зими 2022 року: до чого готуватися взимку населенню міст і сіл

На думку Андріана Прокопа, восени та взимку єдина критична загроза для енергетичної галузі — ризики ураження окупантами об'єктів критичної інфраструктури, ракетні й артилерійські удари. "Відповідно, загрозою є й ураження залізничної інфрастуруктури, через яку доставляється на станції вугілля, і самих об'єктів генерації — пошкодження ТЕЦ, ТЕС, інших об'єктів", — зазначає експерт.

Володимир Омельченко вважає правильним підхід місцевої влади, представники якої просять населення підготуватися до можливих перебоїв у тепло-, газо- й енергопостачанні. "Думаю, що місцева влада правильно робить, що попереджає, краще бути підготовленими, людям варто утеплити квартири та будинки, хто може, краще виїхати за місто, у приватний будинок, де є автономне опалення. Термінова евакуація має йти в окупованих регіонах — окупанти не займатимуться питаннями постачання тепла. Потрібна евакуація з населених пунктів у районі бойових дій, і владі варто подумати, де і як розміщувати людей".

Водночас влада Києва планує встановити в місті пересувні мобільні котельні, щоб у разі надзвичайної ситуації опалювати лікарні дитсадки та школи. Мер столиці Віталій Кличко вже попросив Федерального міністра економічного співробітництва та розвитку Німеччини надати Києву генератори та мобільні пункти обігріву.