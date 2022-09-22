Запасы на зиму: сколько газа в подземных хранилищах и что будет с отопительным сезоном

С 24 февраля российская армия повредила 349 объектов энергетической инфраструктуры, но Украина уже восстановила 52% разрушенных объектов.

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В рамках подготовки к сложнейшему отопительному сезону Украина продолжает закачивать газ в собственные подземные хранилища. По словам министр развития громад и территорий Украины Алексея Чернышова, уже накоплено почти 14 млрд кубометров "голубого топлива", сообщает Укринформ.

"Сегодня мы приближаемся к показателю в 14 миллиардов кубометров, которые уже есть в украинских хранилищах. Это нам позволяет уверенно смотреть на прохождение отопительного сезона", — рассказал чиновник во время онлайн-выступления на форуме местного самоуправления во Львове.

Чиновник также рассказал, что с 24 февраля российская армия повредила 349 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Из них 11 ТЭС и три ТЭЦ. По словам Чернышова, на сегодняшний день уже восстановлено 52% разрушенных объектов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучивал планы закачать 19 млрд. кубов, но скорее всего, к середине октября в хранилищах будет существенно меньший объем. Это усложнит задачу успешного прохождения отопительного сезона 2022-2023 года. Об этом говорится в статье Фокуса "Готовь буржуйку летом. Какие проблемы с газом и теплом могут быть в новом зимнем сезоне".

Главные риски зимы 2022: к чему готовиться зимой населению городов и сел

По мнению Андриана Прокипа, осенью и зимой единственная критическая угроза для энергетической отрасли – риски поражения оккупантами объектов критической инфраструктуры, ракетные и артиллерийские удары. "Соответственно, угрозой является и поражение жд-инфрастуруктуры, по которой доставляется на станции уголь, и самих объектов генерации — повреждения ТЕЦ, ТЭС, других объектов", — отмечает эксперт.

Владимир Омельченко считает правильным подход местной власти, представители которой просят население подготовиться к возможным перебоям в тепло-, газо- и энергоснабжении. "Думаю, что местная власть правильно делает, что предупреждает, лучше быть подготовленными, людям стоит утеплить квартиры и дома, кто может, лучше выехать за город, в частный дом, где есть автономное отопление. Срочная эвакуация должна идти в оккупированных регионах — оккупанты не будут заниматься вопросами поставок тепла. Нужна эвакуация из населенных пунктов в районе боевых действий, и власти стоит подумать, где и как размещать людей. Во многих городах инфраструктура уничтожена и до отопительного сезона ее уже не восстановить", — говорит Владимир Омельченко.

Тем временем власти Киева планируют установить в городе передвижные мобильные котельни, чтобы в случае чрезвычайной ситуации отапливать больницы детсады и школы. Мэр столицы Виталий Кличко уже попросил Федерального министра экономического сотрудничества и развития Германии предоставить Киеву генераторы и мобильные пункты обогрева.