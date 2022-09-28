Зима близко: жителей Изюма предупредили о скорой эвакуации

Из-за разрушений жилых домов и объектов коммунального хозяйства всем желающим предлагают перебраться на зиму в другие регионы Украины.

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Изюмский городской совет обратился к жителям освобожденного города с предложением эвакуироваться на зиму в другие регионы страны. Решение об эвакуации местные власти приняли из-за того, что в Изюме разрушено много жилых домов, в которых будет холодно зимой.

"В скором времени будет проводиться бесплатная эвакуация на зимний период для всех желающих. Расселение будет осуществляться в Харьковской, Полтавской и других областях Украины", — сказано в обращении.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что россияне могут в морозы разрушать инфраструктуру, чтобы украинские города остались без тепла и света. Он пообещал, что в случаях, если восстановить поврежденные объекты не удастся в течение двух суток, население будут эвакуировать.

Напомним, министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил, что уже накоплено почти 14 млрд кубометров газа, что позволяет "уверенно смотреть на прохождение отопительного сезона". По словам министра, с начала февральского вторжения российские оккупанты повредили 349 объектов энергетической инфраструктуры страны, в том числе 11 ТЭС и 3 ТЭЦ. Половину разрушенных объектов уже успели восстановить.

Власти Киева планируют установить в городе передвижные мобильные котельные, чтобы в случае чрезвычайной ситуации отапливать больницы, детсады и школы. Мэр столицы Виталий Кличко попросил Федерального министра экономического сотрудничества и развития Германии предоставить Киеву генераторы и мобильные пункты обогрева.у