Верещук закликала переселенців не повертатися поки що на звільнену Харківщину

Ситуація у звільнених містах покращала, проте російські війська, за словами міністерки, продовжують обстрілювати населені пункти з важкого озброєння.

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Вимушеним переселенцям поки не варто повертатися в міста Харківської області, які були звільнені під час контрнаступу Збройних сил України. Таку заяву зробила голова Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Із її слів, ЗС РФ продовжують обстрілювати звільнені населені пункти.

Верещук визнала, що в деокупованих містах Харківської області ситуація покращилася, але не для того, щоб вимушені переселенці наразі поверталися до своїх будинків. За словами профільної міністерки, українським військовослужбовцям потрібен час для повного розмінування територій, після чого міста стануть придатними для життя.

"Моє наполегливе прохання до людей, які дуже хочуть повернутися у свої рідні Ізюм, Балаклію та інші міста — почекати, дати можливість владі зробити все, щоб ці території були розміновані, щоб там було відновлено електропостачання, щоб наші провайдери працювали", — продовжила Верещук, звертаючись до вимушених переселенців.

Міністерка також нагадала, що під час контрнаступу ЗСУ змогли звільнити в Харківській області понад 400 населених пунктів, а основним завданням офіційного Києва на деокупованих територіях є відновлення державної та місцевої влади.

Підсумовуючи, Ірина Верещук звернулася до мешканців інших прифронтових областей, які ЗС РФ продовжують обстрілювати з тяжкого озброєння. Міністерка закликала українців негайно евакуюватися в безпечні регіони та пообіцяла, що керівництво країни забезпечити їх усім необхідним на перший час.

Варто зазначити, що ще наприкінці вересня Ірина Верещук закликала вимушених переселенців відмовитися від ідеї повернення в рідні прифронтові міста. Подібне звернення міністерка адресувала до мешканців Донецької, Херсонської, Запорізької та частини Харківської області й додала, що ці громадяни не зможуть повернутися додому, навіть якщо влада вирішить питання з проходженням опалювального сезону.

Також повідомлялося, що обов'язкова евакуація може бути проведена не лише на Донбасі, а й у ще трьох областях України.