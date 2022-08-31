Не раджу евакуйованим біженцям думати про повернення додому, — Верещук (відео)

Українці не зможуть назад приїхати у свої регіони, навіть якщо влада вирішить питання з проходженням опалювального сезону.

Евакуйованим громадянам не варто як мінімум до весни думати про повернення у свої будинки. Про це в ефірі національного телемарафону заявила голова Міністерства реінтеграції з питань окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, українцям, які були змушені залишити свої рідні області через безперервний обстріл і складну гуманітарну ситуацію, не варто думати про повернення додому як мінімум до весни. Верещук підкреслила, що громадяни не зможуть назад приїхати, навіть якщо влада вирішить питання з проходженням опалювального сезону.

"Не раджу (думати про повернення додому — ред.). І всіляко закликаю евакуюватися до початку холодів із Донецької, Херсонської, Запорізької і частини Харківської області. Хто може, давайте потроху планово переїжджатимемо. Переживемо зиму і, дасть Бог, навесні говоритимемо про повернення", — продовжила профільна міністриня.

Верещук нагадала, що рішення про проведення обов'язкової евакуації на рівні держави було ухвалено лише щодо Донецької області. В інших регіонах країни, за словами міністрині, влада аналізує ситуацію і розглядає можливість часткового вивезення цивільних осіб. У цьому контексті голова Мінреінтеграції згадує території, де не припиняються обстріли та на яких місцеві адміністрації не можуть відновити газопостачання чи водопостачання.

"Миколаїв досі без води. Їм важко і зараз шукають усі шляхи. У Миколаївській області важко відновити водопостачання. Люди стоять у чергах, щоб отримати воду. Дякую волонтерам, усім, хто допомагає. Але ж узимку, як ви розумієте, буде ще важче", — продовжила Верещук і запевнила, що держава не залишить наодинці вимушених переселенців, яким довелося евакуюватися з небезпечних регіонів.

[ + – ] Ірина Верещук не радить евакуйованим громадянам думати про повернення додому

Декількома днями раніше Ірина Верещук попередила, що обов'язкову евакуацію, крім Донбасу, можуть провести ще в трьох регіонах України. За словами голови Мінреінтеграції, влада країни зараз розглядає можливість вивезення цивільних осіб із Миколаївської, Харківської і Запорізької областей.

Також повідомлялося, що в Запорізькій області пропрацювали сценарії евакуації населення з підконтрольної та окупованої територій на випадок витоку радіації на ЗАЕС.