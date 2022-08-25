Ймовірна аварія на ЗАЕС: Запорізька ОВА опрацювала сценарії евакуації населення

Місцева влада здійснюватиме вивезення цивільних не лише з підконтрольних, а й тимчасово окупованих територій.

Запорізька обласна військово-цивільна адміністрація провела нараду, під час якої опрацьовувалися різні сценарії евакуації населення у разі аварії на Запорізькій АЕС. Про це повідомляє пресслужба ОВА.

У відомстві зазначають, що у разі аварії на Запорізькій АЕС почне працювати система оповіщення цивільного населення про надзвичайну ситуацію, яка повідомить мирним жителям подальший порядок дій.

Глава ОВА Олександр Старух заявив, що в умовах реальної загрози від дій ЗС РФ влада не матиме часу для роздумів, тому військова адміністрація вже пропрацювала сценарії реагування, зокрема евакуації.

"Застосують усі можливі системи оповіщення, у надзвичайних ситуаціях своєчасне та системне інформування має ключовий сенс. Ми повинні подбати про населення як на підконтрольній, так і на окупованій території, нікого не можемо залишати наодинці з бідою. Розроблено кілька планів, які розраховані на тимчасово окуповані та підконтрольні території. Це дозволяє розрахувати всі можливості та перепони для евакуації цивільних", — інформує пресслужба.

Нагадаємо, 25 серпня Запорізька АЕС вперше в історії була повністю відключена від енергомережі. Лінії зв'язку з українською системою були пошкоджені внаслідок безперервних обстрілів з боку ЗС РФ. Після відключення Запорізької АЕС радіаційне тло в окупованому Енергодарі було в нормі — 10,4 мікрорентгена на годину.

Варто зазначити, що про можливу евакуацію населення вже раніше попереджали у Запорізькій ОВА. Керівник обласної адміністрації Олександр Старух розповідав, що у разі аварії на ядерному об'єкті владі доведеться вивозити близько 400 тисяч цивільних із території двох областей.

Також повідомлялося, що Росія розробила план відключення Запорізької АЕС від української енергомережі, що може призвести до катастрофічної відмови її систем охолодження та подальшої радіаційної катастрофи.