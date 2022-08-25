Запорізьку АЕС уперше в історії відключили від енергомережі: чим це небезпечно

Лінії зв'язку з енергосистемою України через бойові дії зупинилися. При відключенні АЕС живиться лише від дизельного генератора, а в разі його поломки атомні реактори нагріються до небезпечної температури.

Через бойові дії біля Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Про це повідомила держорганізація НАЕК "Енергоатом"

Поруч розташована Запорізька ТЕС, на золовідвалах якої були пожежі. Через це двічі відключалася остання четверта лінія зв'язку Запорізької АЕС із енергосистемою України.

Три інші лінії зв'язку раніше були пошкоджені обстрілами російських загарбників, розповіли в компанії.

Два енергоблоки станції, які працюють, відключилися від мережі. Обстріли ЗС РФ спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі, вперше в історії станції, додав "Енергоатом".

"Власні потреби АЕС в електроживленні забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв'язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Зауважень до роботи автоматики та систем безпеки поки що немає. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі", — йдеться в повідомленні.

Відключення Запорізької АЕС від мережі — як працювали енергоблоки станції

Держатомрегулювання уточнило, що повітряна лінія відключилася о 12:12. Енергоблок №5 ВП ЗАЕС" відключився від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту, енергоблок №6 ВП "ЗАЕС" перевели на живлення власних потреб.

[ + – ] Повітряна лінія на ЗАЕС відключалася 2 рази Фото: Flickr

Енергоблок №6 підключили о 12:29 після відновлення роботи лінії "Дніпровська", а о 14:14 вона знову відключилася. Після цього енергоблок №6 відключився від мережі з подальшим спрацюванням аварійного захисту. Наразі зауважень до роботи автоматики та систем безпеки немає.

Мер Енергодара Дмитро Орлов пізніше повідомив, що радіаційний фон у місті становить 10,4 мікрорентгена на годину, тобто в нормі. Місто просив людей не вживати препарат калію йодиту без окремих рекомендацій.

Запорізьку АЕС відключили — можливі наслідки

Британська газета The Guardian раніше писала про розробку в РФ детального плану щодо відключення Запорізької АЕС. Якщо це станеться, це спричинить катастрофічну відмову її систем охолодження.

Виконувач обов'язків директора енергетичної компанії "Енергоатом" Петро Котін попереджав про критичну ситуацію в електропостачанні станції — 3 з 4 основних ліній, які з'єднують її з енергосистемою України, пошкодили під час обстрілів, а 2 з 3 резервних ліній вийшли з ладу.

Перемикання між мережевими системами — небезпечний крок, адже АЕС живитиметься лише від дизельного генератора. Якщо він зламається, атомні реактори можуть досягти небезпечної температури, сказав Котін.

Нагадаємо, що за даними розвідки Великобританії російські військові розмістили бронетехніку біля 5-го енергоблоку Запорізької АЕС. Можливо, окупанти хочуть сховати озброєння під повітряними трубами та містками.

"Енергоатом" 23 серпня поінформував про збільшення концентрації російської військової техніки на ЗАЕС, туди пригнали більше військових. Окупанти днями затримали в Енергодарі 3 людей, їх звинуватили в передачі ЗСУ інформації про дислокацію ЗС РФ біля Запорізької АЕС.