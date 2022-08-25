Запорожскую АЭС впервые в истории отключили от энергосети: чем это опасно

Линии связи с энергосистемой Украины из-за боевых действий остановились. При отключении АЭС питается лишь от дизельного генератора, в случае его поломки атомные реакторы нагреются до опасной температуры.

Из-за боевых действий возле Запорожской АЭС произошло отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская". Об этом сообщила госорганизация НАЭК "Энергоатом"

Рядом расположена Запорожская ТЭС, на золоотвалах которой были пожары. Из-за этого дважды отключалась последняя, четвертая линия связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.

Три других линии связи ранее были повреждены обстрелами российских захватчиков, рассказали в компании.

Два работающих энергоблока станции отключились от сети. Обстрелы ВС РФ повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети, впервые в истории станции, добавил "Энергоатом".

"Собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются с энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Замечаний к работе автоматики и систем безопасности пока нет. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети", – сказано в сообщении.

Отключение Запорожской АЭС от сети – как работали энергоблоки станции

Госатомрегулирование уточнило, что воздушная линия отключилась в 12:12. Энергоблок № 5 ОП ЗАЭС" отключился от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты, энергоблок № 6 ОП "ЗАЭС" перевели на питание собственных нужд.

[ + – ] Воздушная линия на ЗАЭС отключалась 2 раза Фото: Flickr

Энергоблок № 6 подключили в 12:29 после восстановления работы линии "Днепровская", а в 14:14 она снова отключилась. После этого энергоблок №6 отключился от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты. Сейчас замечаний к работе автоматики и систем безопасности нет.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов позже сообщил, что радиационный фон в городе составляет 10,4 микрорентген в час, то есть в норме. Градоначальник просил людей не употреблять препарат калия йодита без отдельных рекомендаций.

Запорожскую АЭС отключили – возможные последствия

Британская газета The Guardian ранее писала о разработке в РФ детального плана по отключению Запорожской АЭС. Если это случится, это вызовет катастрофический отказ ее систем охлаждения.

Исполняющий обязанности директора энергетической компании "Энергоатом" Петр Котин предупреждал о критической ситуации в электроснабжении станции – 3 из 4 основных линий, которые соединяют ее с энергосистемой Украины, повредили при обстрелах, а 2 из 3 резервных линий вышли из строя.

Переключение между сетевыми системами — опасный шаг, ведь АЭС будет питаться лишь от дизельного генератора. Если он поломается, атомные реакторы могут достичь опасной температуры, сказал Котин.

Напомним, что по данным разведки Великобритании российские военные разместили бронетехнику у 5-го энергоблока Запорожской АЭС. Возможно, оккупанты хотят спрятать вооружение под воздушными трубами и мостиками.

"Энергоатом" 23 августа проинформировал об увеличении концентрации российской военной техники на ЗАЭС, туда же пригнали больше военных. Оккупанты на днях задержали в Энергодаре 3 человек, их обвинили в передаче ВСУ информации о дислокации ВС РФ возле Запорожской АЭС.