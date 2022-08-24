Обвинили в работе на ВСУ: российские оккупанты задержали сотрудников Запорожской АЭС

В Росгвардии заявили, что задержанные передавали украинским военным сведения о местонахождении личного состава и техники ВС РФ.

В Энергодаре российские оккупанты задержали трех человек, которых обвинили в том, что они передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники ВС РФ на территории Запорожской АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии, бойцы которой охраняют периметр станции.

Россияне заявили, что двое из задержанных — сотрудники АЭС. Еще одного задержанного назвали нарушителем пропускного режима. При этом в Росгвардии отчитались в том, что с 4 марта, дня захвата российскими войсками ЗАЭС, на территории станции было задержано 26 нарушителей пропускного режима.

Украинские официальные лица на эту информацию пока не отреагировали.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ФСБ России готовит в российских городах серию терактов с жертвами среди гражданского населения. Обвинив в их организации Украину, Кремль рассчитывает мобилизовать российское общество, которое все меньше поддерживает агрессию против украинцев.

Также сообщалось, что ВС РФ готовят теракт на Запорожской АЭС в Энергодаре, в организации которого планируют обвинить Украину.

В середине августа ФСБ заявила о предотвращении теракта в Волгоградской области. В его подготовке россияне обвинили украинцев, в том числе бойца полка "Азов", который погиб еще весной при обороне Мариуполя.