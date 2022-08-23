ФСБ запланировала в РФ теракты с массовыми жертвами среди мирных жителей, – Данилов

Ликвидация Дарьи Дугиной, по словам секретаря СНБО, была первой частью спецоперации Кремля.

Федеральная служба безопасности готовит в российских городах серию терактов с жертвами среди гражданского населения. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, среди россиян падает поддержка полномасштабной войны против украинцев и Кремль нуждается в "общественной" мобилизации.

Для решения этих проблем, как утверждает Алексей Данилов, руководство ФСБ готовит в российских городах серию терактов, которые должны спровоцировать массовые жертвы среди гражданского населения.

"Дугина (подрыв автомобиля с дочерью Александра Дугина — ред.) — первая в этом ряду. Украина, в отличие от России, не воюет с мирным населением", — добавил секретарь СНБО в своем микроблоге.

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Стоит отметить, что секретарь СНБО Алексей Данилов ранее уже комментировал ликвидацию Дарьи Дугиной, которая погибла при подрыве автомобиля под Москвой 20 августа. По его словам, эту спецоперацию проводили российские силовики и Украине не имеет никакого отношения к теракту.

Данилов заверил, что украинские спецслужбы выполняют более мощные задачи, а официальный Киев никогда не воевал против мирного населения.

"Там есть внутренние процессы в Российской Федерации — это отдельная ветвь со своим собственным взглядом на процессы, которые должны происходить… Еще раз подчеркну, что наши спецслужбы к этому не имеют никакого отношения", — продолжил секретарь СНБО и напомнил, что Александр Дугин со своей дочерью Дарьей в последнее время критиковали темпы проведения полномасштабной войны, из-за чего они могли стать "мишенью" для спецслужб РФ.

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Напомним, ранее военная разведка Украины предупреждала о подготовке российскими спецслужбами терактов в белорусском Мозыре. Кремль, по данным ведомства, готовит подрыв жилых домов в соседней стране с целью втянуть Беларусь в полномасштабную войну против украинцев.

Также сообщалось, что ВС РФ готовят теракт на Запорожской АЭС в Энергодаре, в организации которого планируют обвинить Украину.