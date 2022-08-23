ФСБ запланувала у РФ теракти з масовими жертвами серед мирних жителів, – Данілов

Ліквідація Дар'ї Дугіної, за словами секретаря РНБО, була першою частиною спецоперації Кремля.

Федеральна служба безпеки готує в російських містах серію терактів із жертвами серед цивільного населення. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

За його словами, серед росіян падає підтримка повномасштабної війни проти українців і Кремль потребує "громадської" мобілізації.

Для розв'язання цих проблем, як стверджує Олексій Данілов, керівництво ФСБ готує у російських містах серію терактів, які мають спровокувати масові жертви серед цивільного населення.

"Дугіна (підрив автомобіля з дочкою Олександра Дугіна — ред.) — перша в цьому ряду. Україна, на відміну від Росії, не воює із мирним населенням", — додав секретар РНБО у своєму мікроблозі.

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Варто зазначити, що секретар РНБО Олексій Данілов раніше вже коментував ліквідацію Дар'ї Дугіної, яка загинула під час підриву автомобіля під Москвою 20 серпня. За його словами, цю спецоперацію проводили російські силовики і Україна не має жодного стосунку до теракту.

Данілов запевнив, що українські спецслужби виконують потужніші завдання, а офіційний Київ ніколи не воював проти мирного населення.

"Там є внутрішні процеси в Російській Федерації — це окрема гілка зі своїм власним поглядом на процеси, які мають відбуватися... Ще раз наголошу, що наші спецслужби до цього не мають жодного відношення", — продовжив секретар РНБО і нагадав, що Олександр Дугін зі своєю дочкою Дар'єю останнім часом критикували темпи проведення повномасштабної війни, через що вони могли стати "мішенню" для спецслужб РФ.

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Нагадаємо, раніше військова розвідка України попереджала про підготовку російськими спецслужбами терактів у білоруському Мозирі. Кремль, за даними відомства, готує підрив житлових будинків у сусідній країні з метою втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти українців.

Також повідомлялося, що ЗС РФ готує теракт на Запорізькій АЕС в Енергодарі, в організації якого планують звинуватити Україну.