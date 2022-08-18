Провокація на ЗАЕС: окупанти "підвищують ставки" і готують на станції теракт, — ГУР МО

За даними розвідки, представники "Росатому" поспішно покинули станцію, а 19 серпня окупаційна влада оголосила на ЗАЕС "вихідний".

Російські військові 19 серпня готують провокацію на Запорізькій АЕС. Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, на цей день окупанти оголосили "вихідний", тому на станції буде лише оперативний персонал, а для решти співробітників доступ на АЕС буде закритий.

За даними української розвідки, представники держкорпорації "Росатом", які останнім часом постійно перебували на ЗАЕС, спішно покинули станцію.

У ГУР МО вважають, що якраз в той час, коли в Україну прибув з візитом генсек ООН Антоніу Гутерреш, росіяни можуть "підвищити ставки" та влаштувати на станції теракт.

"За наявною інформацією стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть "підвищити ставки" та влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об'єкті", — йдеться у повідомленні.

Заяви Кремля

Водночас російська сторона заявила, що на Запорізькій АЕС готується провокація з боку ЗСУ. Представник Міноборони РФ Ігор Конашенков сказав, що під час візиту Гутерреша українські військові можуть ударити по станції, звинувативши у цьому випадку Москву у створенні техногенної катастрофи та ядерному тероризмі.

"У підготовці теракту росіяни очікувано звинувачують українську владу", — повідомляє ГУР МО.

Позиція президента України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Серед інших глава держави обговорив із генсеком питання безпеки на Запорізькій АЕС. Зеленський наголосив, що дії Москви можна охарактеризувати як свідомий терор, який може мати глобальні катастрофічні наслідки.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю журналістам "Голос Америки" заявив, що ЗС РФ продовжує обстріл Запорізької АЕС, намагаючись у такий спосіб тримати весь світ у заручниках. Міністр наголосив, що удари по ЗАЕС — це провокація російських окупантів і гра на "ядерних нервах" всього світу.