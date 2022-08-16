Гра на "ядерних нервах": Резніков озвучив мету обстрілів ЗАЕС із боку РФ (відео)

За словами міністра, РФ намагається маніпулювати світом, обстрілюючи Запорізьку АЕС. Це рано чи пізно може призвести до ядерної катастрофи.

Москва продовжує лякати світову спільноту за допомогою обстрілу Запорізької атомної електростанції. Через постійні атаки може статися ядерна катастрофа, заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Росіяни намагаються тримати нас усіх із вами в заручниках за допомогою застосування ними ядерної зброї у вигляді "мирної" ядерної зброї", — сказав Резніков.

Він зазначив, що обстріли ЗАЕС — це провокація російських окупантів і гра на "ядерних нервах" усього світу.

Також міністр підкреслив, що РФ намагається постачати електроенергію тимчасово окупованому Криму за допомогою Запорізької атомної електростанції і повністю відключити ЗАЕС від підконтрольних Україні територій.

[ + – ] Резніков заявив, що постійні обстріли можуть спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що в Запорізькій ОВА попередили про евакуацію 400 тисяч осіб у разі НП на ЗАЕС. Якщо на електростанції станеться аварія, то враховуватимуть 50-кілометрову зону обов'язкового відселення, в яку також потрапляють Нікополь, Енергодар, Марганець і Дніпрорудне. Наразі опрацьовуються план вивезення цивільних з окупованого Енергодару, а також визначаються зони ризику можливого радіаційного забруднення у разі НП на АЕС.

Також ми писали, що в ООН підтримали місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Секретаріат ООН підкреслив, що не має повноважень, які дозволяють блокувати або скасовувати будь-які дії міжнародної організації. Однак зможе гарантувати логістику та безпеку для місії на ЗАЕС.