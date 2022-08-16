У Запорізькій ОВА попередили про евакуацію 400 тисяч осіб у разі НП на ЗАЕС (відео)

У разі аварії на ядерному об'єкті враховуватимуть 50-кілометрову зону обов'язкового відселення, в яку також потрапляють Нікополь, Енергодар, Марганець та Дніпрорудне.

Владі доведеться евакуювати майже 400 тисяч мирних жителів із Запорізької та Дніпропетровської областей у разі аварії на ЗАЕС в Енергодарі. Цю інформацію озвучив голова обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Старух.

За його словами, сьогодні ситуація довкола ЗАЕС, яку ЗС РФ продовжують обстрілювати, небезпечна не тільки для Запорізької, а й Дніпропетровської області.

У разі аварії на ядерному об'єкті необхідно враховувати 50-кілометрову зону обов'язкового відселення, в яку також потрапляють такі населені пункти Дніпропетровщини, як Нікополь і Марганець. Загалом, як зазначає Старух, місцевій владі доведеться евакуювати приблизно 400 тисяч мирних жителів із двох прифронтових областей.

Керівник Запорізької ОВА додав, що зараз адміністрації опрацьовують план вивезення цивільних з окупованого Енергодару, а також визначають зони ризику можливого радіаційного забруднення у разі НП на АЕС.

"Обстріли продовжуються. Поведінка мавп із гранатами у випадку з ядерним об'єктом нас змушує напружитися. Ми розуміємо, що люди в Енергодарі стали заручниками. Ми ламаємо голову, як взяти і вивезти всіх енергетиків із міста, і нехай світ ламає голову. Але це ж може мати більш негативні наслідки… В одній ядерній бомбі 9 кг урану, а в одному реакторі — 200 т. А ще є сховище відпрацьованого ядерного палива і там менший ступінь захисту… МАГАТЕ та ООН мають вплинути на країну-терориста всіма доступними методами, оскільки занепокоєння мало", — додав Старух, коментуючи ситуацію на Запорізькій АЕС.

[ + – ] Із Запорізької та Дніпропетровської областей доведеться евакуювати 400 тисяч людей через НП на АЕС

Нагадаємо, раніше "Енергоатом" попереджав про загрозу витоку радіації на Запорізькій АЕС через безперервний обстріл ЗС РФ.

Також повідомлялося, що ООН підтримала створення та відправлення місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, проте цю процедуру мають схвалити Україна та Росія.