В Запорожской ОВА предупредили об эвакуации 400 тысяч человек в случае ЧП на ЗАЭС (видео)

В случае аварии на ядерном объекте будут учитывать 50-километровую зону обязательного отселения, в которую также попадают Никополь, Энергодар, Марганец и Днепрорудное.

Властям придется эвакуировать около 400 тысяч мирных жителей из Запорожской и Днепропетровской областей в случае аварии на ЗАЭС в Энергодаре. Эту информацию озвучил глава областной военно-гражданской администрации Александр Старух.

По его словам, на сегодняшний день ситуация вокруг ЗАЭС, которую ВС РФ продолжают обстреливать, опасна не только для Запорожской, но и Днепропетровской области.

В случае аварии на ядерном объекте необходимо учитывать 50-километровую зону обязательного отселения, в которую также попадают такие населенные пункты Днепропетровщины, как Никополь и Марганец. В общей сложности, как отмечает Старух, местным властям придется эвакуировать около 400 тысяч мирных жителей из двух прифронтовых областей.

Руководитель Запорожской ОВА добавил, что в данный момент администрации прорабатывают план вывоза гражданских из оккупированного Энергодара, а также определяют зоны риска возможного радиационного загрязнения в случае ЧП на АЭС.

"Обстрелы продолжаются. Поведение обезьян с гранатами в случае с ядерным объектом нас вынуждает напрячься. Мы понимаем, что люди в Энергодаре стали заложниками. Мы ломаем голову, как взять и вывезти всех энергетиков из города, и пусть мир ломает голову. Но это же может иметь более негативные последствия… В одной ядерной бомбе 9 кг урана, а в одном реакторе — 200 тонн. А еще есть хранилище отработанного ядерного топлива и там меньшая степени защиты… МАГАТЭ и ООН должны повлиять на страну-террориста всеми доступными методами, поскольку обеспокоенности мало", — добавил Старух, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС.

[ + – ] Из Запорожской и Днепропетровской областей придется эвакуировать 400 тысяч человек из-за ЧП на АЭС

Напомним, ранее "Энергоатом" предупреждал об угрозе утечки радиации на Запорожской АЭС из-за непрекрающающихся обстрелов ВС РФ.

Также сообщалось, что ООН поддержала создание и отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, однако эту процедуру должны одобрить Украина и Россия.