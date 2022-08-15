На Запорожской АЭС есть риск утечки радиации из-за обстрелов россиян, — Энергоатом

ВС РФ, по данным компании, целенаправленно атаковали пожарную часть, которая предназначена ликвидации ЧС на ядерном объекте.

Запорожская АЭС в Энергодаре на фоне непрекращающихся обстрелов ВС РФ работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной опасности. Об этом предупреждает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По данным энергогенерирующей компании, после недавнего обстрела со стороны оккупационных войск на одном из энергоблоков Запорожской АЭС сработала защита. После инцидента ядерный объект работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной опасности.

В "Энергоатоме" подчеркивают, что один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. Кроме этого, в результате обстрела были серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков и открытое распределительное устройство мощностью 750 кВ.

"ВС РФ обстреляли пожарную часть, которая расположена за территорией ЗАЭС и предназначена для ее защиты от пожаров и тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока также пожарная опасность. Повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ Запорожской АЭС", — заявляют в "Энергоатоме", комментируя серьезную ситуацию на ядерном объекте в оккупированном Энергодаре.

Энергогенерирующая компания подчеркивает, что украинский персонал продолжает работать на ЗАЭС и занимается ликвидацией последствий обстрелов ВС РФ. Из-за того, что ядерный объект контролируется оккупационными войсками, существует физическая угроза самой Запорожской АЭС.

"Энергоатом" в очередной раз обращается к странам Запада с призывом принять меры и вынудить Россию покинуть территорию стратегического предприятия ради безопасности всего мира.

[ + – ] На Запорожской АЭС существует риск утечки радиации [ + – ] На Запорожской АЭС существует риск утечки радиации

Напомним, ранее оккупационная администрация пригрозила Украине законсервированием Запорожской АЭС.

Также сообщалось, что ВС РФ готовят военную провокацию на территории Запорожской АЭС, чтобы обвинить украинских военнослужащих в диверсии на ядерном объекте.