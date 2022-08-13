ВС РФ готовят на Запорожской АЭС провокации с целью обвинить ВСУ, — ГУР МО

На въезде в Энергодар оккупанты поставили артиллерийскую установку с украинским флагом, с которой могут обстреливать электростанцию.

Российские войска обстреливают Запорожскую атомную электростанцию из села Водяное и готовятся устроить провокацию от лица Украины. Об этом в Facebook 13 августа сообщила пресс-служба Главного управления разведки украинского Министерства обороны.

По информации разведчиков, в результате одного из артиллерийских обстрелов ВС РФ повредили первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций. В результате обстрелов также загорелись деревья и трава в лесу по соседству, появилось довольно много дыма, но пожар потушить не могут из-за того, что один из снарядов повредил и частично разрушил пожарную часть, отвечающая за безопасность электростанции.

[ + – ] Водяное и Энергодар на карте Фото: Скриншот

Одновременно с этим российские войска устраивают провокацию для ведения пропаганды. Некоторе время назад на ЗАЭС доставили два автобуса с "массовкой", которых наняли играть роль жителей Энергодара и персонала станции. Как уверяет ГУР, настоящие горожане отказываются участвовать в постановках.

Вдобавок, у стелы на въезде в Энергодар россияне поставили самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой "Z", нарисованной белой краской. Над ней оккупанты подняли сине-желтый украинский флаг, поэтому разведчики предполагают, что САУ будут использовать для провокационных обстрелов с целью обвинить ВСУ.

[ + – ] САУ под украинским флагом на въезде в Энергодар Фото: Facebook ГУР [ + – ] САУ под украинским флагом на въезде в Энергодар Фото: Facebook ГУР

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram предупредил о новых провокациях со стороны российской армии, призвал горожан быть осторожным и возможности оставаться в укрытиях. Местные жители сообщают об обстреле АЭС и промышленной территории из района парковой зоны.

"Промежуток между вылетом и прилетом составляет 3-5 секунд", – рассказал Дмитрий Орлов.

Ранее предприятие "Энергоатом" заявило, что ВС РФ угрожают взорвать Запорожскую АЭС в Энергодаре. Оккупанты уже не скрывают минирование ядерного объекта. Командир российского гарнизона Валерий Васильев заявил: на месте станции будет "либо русская земля, либо выжженная пустыня".

Работники ЗАЭС заявили о повышении уровня радиации после обстрелов. Недавно удар пришелся рядом со Специальным корпусом, в результате чего в здании вылетели окна.

Писали также, что оккупанты начали подключение Запорожской АЭС к энергосистеме РФ. Как сообщил президент "Энергоатома", сотрудники "Росатома" передали на станцию программу, согласно которой станцию переподключат к инфраструктуре Крыма, после чего весь юг Украины лишится электроэнергии.