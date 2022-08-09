Ситуация ухудшилась: оккупанты начали подключение Запорожской АЭС к энергосистеме РФ

По словам президента компании Петра Котина, сотрудники "Росатома" передали на объект программу по переподключению станции к Крыму. Причиной подобного шага чиновник называет то, что ВС РФ недавно повредили три из четырех линий связи с АЭС, из-за чего возрос риск возникновения аварии.

Оккупационные силы РФ в Энергодаре начали процесс подключения Запорожской атомной электростанции к энергосистеме России через временно оккупированный Крым. Об этом во вторник, 9 августа, в эфире всеукраинского телемарафона заявил президент "Энергоатома" Петр Котин.

По словам руководителя компании, ситуация на Запорожской АЭС в последнее время ухудшилась. В частности, сотрудники "Росатома" передали на объект программу по его переподключению к Крыму. Котин отметил, что оккупанты идут на такой шаг в связи с тем, что три из четырех линии связи АЭС повреждены, поэтому ее питание зависит лишь от одной из линий — это впоследствии может привести к аварии.

"Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, нужно погасить всю станцию, погасить весь юг Украины – оккупированные части Херсонской и Запорожской областей… После этого они начинают снова заживлять области от подстанции в Джанкое, постепенно доходят до Каховской, а затем заживляют ЗАЭС", — сказал Котин.

Президент "Энергоатома" отметил, что на последнем этапе подключение АЭС к украинской энергосистеме будет невозможно.

"Это их план, и они начали его реализовать", — резюмировал он.

Напомним, вчера пресс-служба "Энергоатома" сообщала, что российские войска угрожают взорвать АЭС в Энергодаре.

Ранее Фокус разбирался, как можно избежать катастрофы из-за действий оккупантов на территории станции.