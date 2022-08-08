ВС РФ угрожают взорвать Запорожскую АЭС, — Энергоатом

Захватчики, по данным компании "Энергоатом", не скрывают своих планов и открыто говорят о заминировании ядерного объекта.

Российские оккупационные войска прямо заявляют о готовности подорвать Запорожскую АЭС в Энергодаре. Об этом информирует пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

В частности, руководство энергогенерирующей компании решило прокомментировать недавнее заявление российского генерал-майора Валерия Васильева — командира гарнизона ВС РФ, который дислоцируется на Запорожской АЭС.

Топ-офицер войск РХБЗ открыто признал, что захватчики заминировали важные объекты на ЗАЭС и готовы оказать сопротивление украинской армии, если она попытается деоккупировать Энергодар и ядерный объект. Выступая перед своими подчиненными, Валерий Васильев также заявил, что на месте Запорожской АЭС будет "либо русская земля, либо выжженная пустыня".

"Ядерный терроризм в действии: р*шисты заявили о готовности взорвать заминированную ЗАЭС. Россияне не скрывают своих планов и уже открыто шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать", — сообщают в пресс-службе "Энергоатома", комментируя заявление генерал-майора ВС РФ.

В своей публикации энергогенерирующая компания также упомянула недавнюю информацию от Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что силовики знают о минировании ядерного объекта в оккупированном Энергодаре.

Руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, комментируя ситуацию с Запорожской АЭС, предупреждает, что атомная станция соединена с подконтрольной Украине территорией только одной линией связи. По его словам, ВС РФ, осуществляя обстрелы стратегического объекта, пытаются перебить все коммуникации ЗАЭС с общей украинской энергосистемой.

Отдельно Котин прокомментировал прилеты российских снарядов рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива, поскольку ракеты падали всего в 20 метрах от вместилищ.

"Это очень опасно. Если бы снаряды попали в контейнеры с отработанным ядерным топливом — была бы радиационная авария", — добавил глава "Энергоатома".

Напомним, 6 августа в СМИ появилась информация о том, что ВС РФ заминировали объекты Запорожской АЭС на случай контрнаступления украинской армии. В ГУР Минобороны подтвердили данные журналистов и заявили, что российские оккупанты целенаправленно прибегают к тактике террора, угрожая возможной ядерной катастрофой.

Позже подконтрольные оккупантам новостные порталы опубликовали заявление начальника российского гарнизона на ЗАЭС Валерия Васильева, который также сообщил о минировании объектов на Запорожской АЭС.