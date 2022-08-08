"Тут будет русская земля или выжженная пустыня", — командир оккупантов на Запорожской АЭС

Оккупационная армия заминировала все важные объекты на ЗАЭС и готова к попыткам ВСУ деоккупировать стратегический объект.

Российские военнослужащие открыто заявляют, что будут использовать Запорожскую АЭС в Энергодаре для ядерного шантажа. Соответствующее заявление сделал командир оккупационного гарнизона на ЗАЭС Валерий Васильев.

Материал со словами начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ опубликовали подконтрольные захватчикам новостные порталы. Через какое-то время пост был удален, однако в социальных сетях остался скриншот публикации.

Выступая перед захватчиками, генерал-майор армии России Валерий Васильев заявил, что Кремль ведет полномасштабную войну против Украины за "право существования русского народа и право жить в мире со всеми". По словам командира оккупационного гарнизона Запорожской АЭС, ВС РФ готовы к любым сценарием и будут реагировать на последующие поставки американского вооружения Киеву и попытки деоккупации захваченных территорий.

Более того, Васильев признал, что российские войска заминировали все важные объекты ЗАЭС и готовы шантажировать Запад ядерным объектом.

Важно

Зеленский просит Европу остановить российский ядерный террор

"Эту станцию строили русские люди для всех братьев-славян, а теперь нацисты решили декоммунизировать наше общее прошлое. Тут будет или русская свободная земля, или выжженная земля. Вы, солдаты русской армии, должны быть готовы выполнить важный приказ. Мы заминировали все важные объекты ЗАЭС, и мы не скрываем этого от врага. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей. Вы должны понимать, что другого пути у нас нет. Если будет самый жесткий приказ — мы должны выполнить его с честью", — процитировали подконтрольные захватчикам новостые порталы генерал-майора ВС РФ.

[ + – ] ВС РФ заявили о минировании важных объектов Запорожской АЭС

Напомним, 5 августа подразделения ВС РФ осуществили массированный удар по Запорожской АЭС. Несколько снарядов, по данным "Энергоатома", прилетели рядом с промышленной площадкой ЗАЭС, из-за чего один из энергоблоков был отключен от сети.

Также сообщалось, что Россия хочет обесточить южные регионы Украины, отключив Запорожскую АЭС от общей энергосистемы.