Россия хочет отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы и обесточить юг Украины, – Энергоатом

В НАЭК "Энергоатом" назвали артобстрелы российскими военными украинской АЭС актом ядерного терроризма.

Согласно заявлению в официальном Telegram-канале компании "Энергоатом", россияне ведут артобстрелы Запорожской АЭС, чтобы уничтожить ее инфраструктуру, разрушить линии электропередач, через которые электроэнергия поступает в энергосистему Украины. В "Энергоатоме" предупреждают, что такие действия оккупантов приведут к обесточиванию южных регионов страны.

Если ВС РФ будут продолжать обстрелы Запорожской АЭС, это может привести к ядерной и радиационной аварии на атомной электростанции, предупреждают в компании.

В заявлении энергетической компании сказано, что Россия пытается превратить Запорожскую АЭС в военную базу ядерных террористов. Представители "Росатома" хотят отсоединить АЭС от энергосистемы Украины с помощью действий российских военных.

Россияне хотят уничтожить инфраструктуру Запорожской АЭС, а также обесточить станцию и запустить дизель-генераторы всех энергоблоков, чтобы обеспечить охлаждение ядерного топлива в ядерных реакторах и бассейнах выдержки отработанного ядерного топлива.

Также российские военные размещают свою технику, вооружения и взрывчатку в машинных залах двух энергоблоков ЗАЭС – первом и втором. Таким образом происходит минирование энергоблоков самой большой в Европе АЭС. Также происходит минирование береговой линии электростанции и берега Каховского водохранилища. Подобные действия могут привести ядерной и радиационной катастрофе, последствия которой будут ощутимы не только в Украине, но и во всей Европе, предупреждают в "Энергоатоме".

Помешать развитию такого сценария могут действия ООН и МАГАТЭ, а также международная общественность, которые должны повлиять на Россию, чтобы та вывела свои войска с территории Запорожской АЭС.

Как уже писал Фокус, по словам представителя ГУР МО Украины, минирование объектов критической инфраструктуры в Энергодаре говорит о том, что ВС РФ продолжают тактику террора и "выжженной земли".

Фокус уже писал о том, что несколько дней назад российские войска нанесли два удара по территории ЗАЭС.

Также Фокус писал о том, что россияне уже превращают Запорожскую атомную электростанцию в свою военную базу.