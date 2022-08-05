"Энергоатом" подтвердил обстрел россиянами Запорожской АЭС: один из энергоблоков отключен

Три прилета вражеских снарядов зафиксированы рядом с промышленной площадкой ЗАЭС, в результате чего повреждена высоковольтная линия связи.

В пятницу, 5 августа, подразделения ВС РФ устроили вооруженную провокацию, открыв огонь в сторону Запорожской АЭС. Об этом информирует пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По данным компании, около 14:30 были зафиксированы три прилета рядом с промышленной площадкой Запорожской АЭС в Энергодаре. Один из снарядов российских войск попал в высоковольтную линию связи 330 кВт ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

Несмотря на вооруженные провокации ВС РФ, как утверждают в "Энергоатоме", стратегический объект продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через функционирущие линии.

"В соответствии с их пропускной способностью было принято решение по разгрузке и отключению от сети одного из работающих энергоблоков ЗАЭС. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ не зафиксированы", — продолжили в пресс-службе энергогенерирующей компании.

В связи с вооруженными провокациями руководство "Энергоатома" призывает страны Запада обратить внимание на ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также отмечает о необходимости приложить все усилия для возвращения ядерного объекта под контроль Украины.

[ + – ] ВС РФ обстреляли территорию Запорожской АЭС в Энергодаре

Мэр неподконтрольного Украине Энергодара Дмитрий Орлов также подтвердил информацию о вооруженной провокации ВС РФ на Запорожской АЭС. По его словам, подразделения российских войск ведут огонь с территории ядерного объекта в направлении жилых кварталов населенного пункта.

"Слышны взрывы. Разница между вылетом и прилетом составляет всего около 3 секунд. В большинстве микрорайонов города исчез свет", — продолжил Орлов и добавил, что из-за обстрелов в Энергодаре также отсутствует водоснабжение и наблюдаются проблемы с интернетом.

[ + – ] ВС РФ ведут огонь с территории ЗАЭС по жилым районам Энергодара

Напомним, 5 августа в украинских СМИ появилась информация о том, что ВС РФ обстреляли Запорожскую АЭС в Энергодаре. По неподтвержденным данным, российские войска нанесли два удара по территории ядерного объекта, а жители оккупированного города слышали несколько взрывов.

Также сообщалось, что действия ВС РФ подорвали безопасность на Запорожской АЭС.