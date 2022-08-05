"Енергоатом" підтвердив обстріл росіянами Запорізької АЕС: один з енергоблоків відключено
Три прильоти ворожих снарядів зафіксовано поряд із промисловим майданчиком ЗАЕС, унаслідок чого пошкоджено високовольтну лінію зв'язку.
У п'ятницю, 5 серпня, підрозділи ЗС РФ влаштували озброєну провокацію, відкривши вогонь у бік Запорізької АЕС. Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
За даними компанії, приблизно о 14:30 було зафіксовано три прильоти поряд із промисловим майданчиком Запорізької АЕС в Енергодарі. Один зі снарядів російських військ влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВт ВРП автотрансформатора ЗАЕС — Запорізька ТЕС.
Незважаючи на збройні провокації ЗС РФ, як стверджують в "Енергоатомі", стратегічний об'єкт продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, що функціонують.
"Відповідно до їхньої пропускної спроможності було ухвалено рішення щодо розвантаження і відключення від мережі одного з робочих енергоблоків ЗАЕС. Викиди та скидання радіоактивних речовин не зафіксовані", — продовжили в пресслужбі енергогенерувальної компанії.
У зв'язку зі збройними провокаціями керівництво "Енергоатому" закликає країни Заходу звернути увагу на ситуацію навколо Запорізької АЕС, а також наголошує на необхідності докласти всіх зусиль для повернення ядерного об'єкта під контроль України.
Мер непідконтрольного Україні Енергодара Дмитро Орлов також підтвердив інформацію про збройну провокацію ЗС РФ на Запорізькій АЕС. За його словами, підрозділи російських військ ведуть вогонь з території ядерного об'єкту в напрямку житлових кварталів населеного пункту.
"Чути вибухи. Різниця між вильотом і прильотом становить лише приблизно 3 секунди. У більшості мікрорайонів міста зникло світло", — продовжив Орлов і додав, що через обстріл в Енергодарі також немає водопостачання і спостерігаються проблеми з інтернетом.
Нагадаємо, 5 серпня в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що ЗС РФ обстріляла Запорізьку АЕС в Енергодарі. За непідтвердженими даними, російські війська завдали двох ударів по території ядерного об'єкту, а мешканці окупованого міста чули кілька вибухів.
Також повідомлялося, що дії ЗС РФ підірвали безпеку на Запорізькій АЕС.