"Енергоатом" підтвердив обстріл росіянами Запорізької АЕС: один з енергоблоків відключено

Три прильоти ворожих снарядів зафіксовано поряд із промисловим майданчиком ЗАЕС, унаслідок чого пошкоджено високовольтну лінію зв'язку.

У п'ятницю, 5 серпня, підрозділи ЗС РФ влаштували озброєну провокацію, відкривши вогонь у бік Запорізької АЕС. Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

За даними компанії, приблизно о 14:30 було зафіксовано три прильоти поряд із промисловим майданчиком Запорізької АЕС в Енергодарі. Один зі снарядів російських військ влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВт ВРП автотрансформатора ЗАЕС — Запорізька ТЕС.

Незважаючи на збройні провокації ЗС РФ, як стверджують в "Енергоатомі", стратегічний об'єкт продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, що функціонують.

"Відповідно до їхньої пропускної спроможності було ухвалено рішення щодо розвантаження і відключення від мережі одного з робочих енергоблоків ЗАЕС. Викиди та скидання радіоактивних речовин не зафіксовані", — продовжили в пресслужбі енергогенерувальної компанії.

У зв'язку зі збройними провокаціями керівництво "Енергоатому" закликає країни Заходу звернути увагу на ситуацію навколо Запорізької АЕС, а також наголошує на необхідності докласти всіх зусиль для повернення ядерного об'єкта під контроль України.

[ + – ] ЗС РФ обстріляли територію Запорізької АЕС в Енергодарі

Мер непідконтрольного Україні Енергодара Дмитро Орлов також підтвердив інформацію про збройну провокацію ЗС РФ на Запорізькій АЕС. За його словами, підрозділи російських військ ведуть вогонь з території ядерного об'єкту в напрямку житлових кварталів населеного пункту.

"Чути вибухи. Різниця між вильотом і прильотом становить лише приблизно 3 секунди. У більшості мікрорайонів міста зникло світло", — продовжив Орлов і додав, що через обстріл в Енергодарі також немає водопостачання і спостерігаються проблеми з інтернетом.

[ + – ] ЗС РФ ведуть вогонь з території ЗАЕС по житлових районах Енергодару

Нагадаємо, 5 серпня в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що ЗС РФ обстріляла Запорізьку АЕС в Енергодарі. За непідтвердженими даними, російські війська завдали двох ударів по території ядерного об'єкту, а мешканці окупованого міста чули кілька вибухів.

Також повідомлялося, що дії ЗС РФ підірвали безпеку на Запорізькій АЕС.