Ситуація погіршилася: окупанти розпочали підключення Запорізької АЕС до енергосистеми РФ

За словами президента компанії Петра Котіна, співробітники "Росатому" передали на об'єкт програму з перепідключення станції до Криму. Причиною такого кроку чиновник називає те, що ЗС РФ нещодавно пошкодили три з чотирьох ліній зв'язку з АЕС, через що зріс ризик виникнення аварії.

Окупаційні сили РФ в Енергодарі розпочали процес підключення Запорізької атомної електростанції до енергосистеми Росії через тимчасово окупований Крим. Про це у вівторок, 9 серпня, в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив президент "Енергоатому" Петро Котін.

За словами керівника компанії, ситуація на Запорізькій АЕС останнім часом погіршилась. Зокрема, співробітники "Росатому" передали на об'єкт програму щодо його перепідключення до Криму. Котін зазначив, що окупанти йдуть на такий крок через те, що три з чотирьох лінії зв'язку АЕС пошкоджено, тому її живлення залежить лише від однієї з ліній — це згодом може призвести до аварії.

"Щоб переключити ЗАЕС на Крим, потрібно погасити всю станцію, погасити весь південь України — окуповані частини Херсонської та Запорізької областей… Після цього вони починають знову постачати живлення області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, а потім — живлення ЗАЕС", — сказав Котін.

Президент "Енергоатому" зазначив, що на останньому етапі підключення АЕС до української енергосистеми буде неможливим.

"Це їхній план, і вони почали його реалізувати", — резюмував він.

Нагадаємо, вчора пресслужба "Енергоатому" повідомляла, що російські війська загрожують підірвати АЕС в Енергодарі.

Раніше Фокус розбирався, як можна уникнути катастрофи через дії окупантів на території станції.